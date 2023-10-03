Состав сборной России, итоги тура в РПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 2 октября.
Головин, Миранчук и Кузяев вошли в состав сборной России на октябрь
Стал известен состав национальной российской команды на октябрьские сборы.
Первое в истории чемпионство «Краснодара» или «Крыльев» точно запомнится. Если оно будет.
День Самары! «Крылья» заслуживают, чтобы после 4:0 восхищались ими — и только во вторую очередь топтали «Спартак»
Игорь Рабинер — о крупной победе команды Игоря Осинькина.
Еженедельный рейтинг тура от «СЭ».
Взгляд обозревателя «СЭ» на ситуацию в красно-белом клубе.
КХЛ: «Сочи» победил СКА, «Спартак» уступил «Локомотиву» и другие матчи 2 октябрячитать >
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Медведев взял себя в руки после провала. Россиянин — в полуфинале турнира в Пекинечитать >
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