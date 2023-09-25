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Сегодня, 03:00

«Локомотив» в гостях обыграл «Зенит», ничья «Ростова» и ЦСКА. Главное за день

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«Зенит» — «Локомотив» 1:2.
Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 24 сентября.

Кто хоронил «Локо»? Зря! Дзюба вернулся в Питер и помог своим обыграть «Зенит»

Сенсация в Санкт-Петербурге.

«Ростов» и ЦСКА выдали отличную перестрелку. Армейцы отыгрались с 1:3

Яркий матч, но плохой результат для обеих команд.

Дзюба на вопрос о примирении с Семаком спросил «А кто это?»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1) не стал отвечать на вопрос о примирении с главным тренером питерцев Сергеем Семаком.

Мадрид сегодня красно-белый, «ПСЖ» выиграл класико после травмы Мбаппе, фанаты «Аякса» сорвали игру

Главные события воскресенья в европейском футболе.

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