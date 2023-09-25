«Локомотив» в гостях обыграл «Зенит», ничья «Ростова» и ЦСКА. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 24 сентября.
Кто хоронил «Локо»? Зря! Дзюба вернулся в Питер и помог своим обыграть «Зенит»
Сенсация в Санкт-Петербурге.
Яркий матч, но плохой результат для обеих команд.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1) не стал отвечать на вопрос о примирении с главным тренером питерцев Сергеем Семаком.
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Команда Ивича в порядке.
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