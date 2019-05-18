Сборная России против "похмелья", ЦСКА – проклятия в Евролиге, Головин – вылета "Монако"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботу, 18 мая.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Россия выбила пятерку. Но было много глупостей

Сборная России по хоккею обыграла Латвию (3:1) в пятом матче чемпионата мира. Впервые на турнире команда Ильи Воробьева оказалась в роли догоняющей. Были и другие нюансы.

КУЗНЕЦОВ. "Каждый день хожу в ресторан. По 160 литров в одного пью"

Еще одно веселое интервью форварда сборной России Евгения Кузнецова, который ответил на вопросы Алексея Шевченко. "Да почему с похмелья-то?" – так начался разговор с учетом истории про пивной ужин.

УЖИН. Губит людей не пиво!

Пока у нашей команды все хорошо – и Павел Климовицкий объясняет, почему сборная России все делает правильно даже в истории с ужином. О том, где, как и сколько пива выпили наши хоккеисты в Братиславе – в репортаже из того самого ресторана азиатского кухни.

ЕВРОЛИГА. Фантастический ЦСКА! Армейцы сняли "проклятие полуфинала"

Баскетбольный ЦСКА в ночь на субботу в невероятном по накалу матче победил "Реал" и вышел в финал Евролиги. Армейцы по ходу первой и второй половины выбирались из серьезного минуса – и теперь готовятся к главной игре сезона.

РАЗБОР. Анатомия подвига: почему ЦСКА победил "Реал"

По ходу полуфинала Евролиги успех армейцев был далеко не очевиден, но они добились своего. Детальный разбор помогает разобраться, почему "Реал" в этом сезоне ЦСКА не соперник.

ГОЛОВИН. Россиянин уедет в Германию или Италию?

В последнее время вокруг "Монако", крайне неудачно выступающего в чемпионате Франции, много слухов. Они касаются, в том числе, Александра Головина, который якобы готов расстаться с монегасками. Правда ли это?

ЗЕНИТ. С Ерохиным и без Дзюбы: как будет выглядеть чемпион России в Ростове

Невский клуб решил все свои задачи в чемпионате России. Кто сыграет в его составе в предпоследнем туре?

СПРОС. Мариу Фернандес: кому из грандов он пригодится

В Испании появилась информация, что защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес интересен ряду европейских топ-клубов – называются "Манчестер Юнайтед" и "Ман Сити", "Челси", "Барселона" и "Бавария". Разбираемся, насколько реальны названные варианты.

ЛЕГИОНЕР. Играл с Габуловым, громил команду Головина

Рассказываем о потенциальном новичке "Спартака" – бельгийском полузащитнике Хансе Ванакене. Он может перейти к красно-белым из "Брюгге".

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