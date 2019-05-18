Сборная России против "похмелья", ЦСКА – проклятия в Евролиге, Головин – вылета "Монако"

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Россия выбила пятерку. Но было много глупостей
Сборная России по хоккею обыграла Латвию (3:1) в пятом матче чемпионата мира. Впервые на турнире команда Ильи Воробьева оказалась в роли догоняющей. Были и другие нюансы.
КУЗНЕЦОВ. "Каждый день хожу в ресторан. По 160 литров в одного пью"
Еще одно веселое интервью форварда сборной России Евгения Кузнецова, который ответил на вопросы Алексея Шевченко. "Да почему с похмелья-то?" – так начался разговор с учетом истории про пивной ужин.
УЖИН. Губит людей не пиво!
Пока у нашей команды все хорошо – и Павел Климовицкий объясняет, почему сборная России все делает правильно даже в истории с ужином. О том, где, как и сколько пива выпили наши хоккеисты в Братиславе – в репортаже из того самого ресторана азиатского кухни.
ЕВРОЛИГА. Фантастический ЦСКА! Армейцы сняли "проклятие полуфинала"
Баскетбольный ЦСКА в ночь на субботу в невероятном по накалу матче победил "Реал" и вышел в финал Евролиги. Армейцы по ходу первой и второй половины выбирались из серьезного минуса – и теперь готовятся к главной игре сезона.
РАЗБОР. Анатомия подвига: почему ЦСКА победил "Реал"
По ходу полуфинала Евролиги успех армейцев был далеко не очевиден, но они добились своего. Детальный разбор помогает разобраться, почему "Реал" в этом сезоне ЦСКА не соперник.
ГОЛОВИН. Россиянин уедет в Германию или Италию?
В последнее время вокруг "Монако", крайне неудачно выступающего в чемпионате Франции, много слухов. Они касаются, в том числе, Александра Головина, который якобы готов расстаться с монегасками. Правда ли это?
ЗЕНИТ. С Ерохиным и без Дзюбы: как будет выглядеть чемпион России в Ростове
Невский клуб решил все свои задачи в чемпионате России. Кто сыграет в его составе в предпоследнем туре?
СПРОС. Мариу Фернандес: кому из грандов он пригодится
В Испании появилась информация, что защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес интересен ряду европейских топ-клубов – называются "Манчестер Юнайтед" и "Ман Сити", "Челси", "Барселона" и "Бавария". Разбираемся, насколько реальны названные варианты.
ЛЕГИОНЕР. Играл с Габуловым, громил команду Головина
Рассказываем о потенциальном новичке "Спартака" – бельгийском полузащитнике Хансе Ванакене. Он может перейти к красно-белым из "Брюгге".
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