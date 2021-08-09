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Последний день Олимпиады, Зарема закрыла Telegram-канал, победа «Динамо» в дерби с ЦСКА

02:30
Сборная России по гандболу. Фото Getty Images
Сборная России по гандболу. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 8 августа.

Итоги Олимпиады-2020 для России: кто герой, а кто не оправдал ожиданий?

Сравниваем расклады, которые мы давали перед Играми, с реальными результатами.

Серебро со слезами на глазах. Гандболистки проиграли в финале Олимпиады

Россия обидно уступила Франции в игре за золото.

Художественная гимнастика — больше не наш вид спорта. «Художницы» впервые за 20 лет — без золота Игр

В групповых упражнениях первое место досталось болгаркам.

Зарема закрыла свой Telegram-канал. Cкандал в «Спартаке» зашел слишком далеко

Обозреватель «СЭ» — о ситуации у красно-белых.

Волевая победа «Динамо» над ЦСКА: дубль Фомина, удачный дебют Макарова

Бело-голубые обыграли красно-синих — 2:1.

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