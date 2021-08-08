Три золотые медали, скандал с гимнастками, победа «Зенита» и поражение «Спартака»

Семь главных событий грандиозной субботы на Играх-2020.

Золото Марии в прыжках в высоту — это просто феноменально.

Наша команда уступила в финале в напряженнейшей борьбе — 2:3.

Сенсационный итог финала в художественной гимнастике: сестры Аверины уступили израильтянке Линой Ашрам.

Лучшие гимнастки мира шли к самому важному старту своей карьеры десять лет.