Три золотые медали, скандал с гимнастками, победа «Зенита» и поражение «Спартака»

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Золото Марии в прыжках в высоту — это просто феноменально.
Наша команда уступила в финале в напряженнейшей борьбе — 2:3.
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