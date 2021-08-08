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Три золотые медали, скандал с гимнастками, победа «Зенита» и поражение «Спартака»

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Мария Ласицкене. Фото Getty Images
Мария Ласицкене. Фото Getty Images

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