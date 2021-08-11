Месси — в «ПСЖ», «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов и другие новости дня
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 10 августа.
«ПСЖ» объявил о переходе Лионеля Месси
«ПСЖ» объявил о том, что нападающий Лионель Месси стал новым игроком команды.
Главное о переходе 34-летней звезды «Барселоны» в «ПСЖ».
Так считает корреспондент «СЭ».
Москвичи выбыли из Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» и во втором матче 3-го отборочного раунда.
Монегаски уверенно вышли в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов.
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