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Месси — в «ПСЖ», «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов и другие новости дня

01:15
Лионель Месси. Фото Фото «ПСЖ»
Лионель Месси. Фото Фото «ПСЖ»

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 10 августа.

«ПСЖ» объявил о переходе Лионеля Месси

«ПСЖ» объявил о том, что нападающий Лионель Месси стал новым игроком команды.

Месси в «ПСЖ»: Лео прилетел в Париж, раскрыты условия контракта

Главное о переходе 34-летней звезды «Барселоны» в «ПСЖ».

Трансфер Месси в «ПСЖ» скоро уволит Почеттино. Его должен сменить Зидан

Так считает корреспондент «СЭ».

«Спартак» приехал в Лиссабон выглядеть достойно. Но не выигрывать

Москвичи выбыли из Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» и во втором матче 3-го отборочного раунда.

Головин с «Монако» рвутся в Лигу чемпионов: после паса в Праге российский полузащитник забил «Спарте»

Монегаски уверенно вышли в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов.

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