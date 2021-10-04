Вечерний «СЭ»
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Поражения «Зенита» и «Локо», день сенсаций в Европе. Главное к утру

03:00
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 3 октября.

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