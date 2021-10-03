Вечерний «СЭ»
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Скандальный эпизод в матче ЦСКА и «Краснодара», очередное поражение «Барсы». Главное к утру

02:45
Гжегож Крыховяк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гжегож Крыховяк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 2 октября.

ЦСКА и «Краснодар» не пустили друг друга в тройку. Противостояние братьев Березуцких завершилось вничью

Самым обсуждаемым моментом матча будет попадание мяча в руку Игоря Дивеева в компенсированное ко второму тайму время.

«Там две руки и минимум один пенальти». Почему судьи не увидели нарушение в матче ЦСКА — «Краснодар»?

Армейцы и «быки» закончили матч очень спорным моментом.

«Барселона» достигла дна. У клуба нет денег, чтобы уволить Кумана

Субботнее поражение от «Атлетико» (0:2) — еще один гвоздь в крышку гроба.

«Рубин» ужасен: команда Слуцкого проиграла третий матч подряд, Хвича не забивает даже с пенальти

Леонид Слуцкий признает, что команда играет плохо.

«Динамо» уступило и второму клубу из ФНЛ. Команда Шварца — не конкурент «Зениту»

«Крылья» в гостях обыграли бело-голубых — 1:0.

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