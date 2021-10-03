Скандальный эпизод в матче ЦСКА и «Краснодара», очередное поражение «Барсы». Главное к утру

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 2 октября.

Самым обсуждаемым моментом матча будет попадание мяча в руку Игоря Дивеева в компенсированное ко второму тайму время.

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