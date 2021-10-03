Скандальный эпизод в матче ЦСКА и «Краснодара», очередное поражение «Барсы». Главное к утру
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 2 октября.
ЦСКА и «Краснодар» не пустили друг друга в тройку. Противостояние братьев Березуцких завершилось вничью
Самым обсуждаемым моментом матча будет попадание мяча в руку Игоря Дивеева в компенсированное ко второму тайму время.
Армейцы и «быки» закончили матч очень спорным моментом.
Субботнее поражение от «Атлетико» (0:2) — еще один гвоздь в крышку гроба.
Леонид Слуцкий признает, что команда играет плохо.
«Крылья» в гостях обыграли бело-голубых — 1:0.
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