Николич покинул «Локо», Прядкин ушел с поста главы РПЛ, интервью Кафанова. Главное за день
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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 5 октября.
Николича уволили из «Локомотива». Вместо него — легенда клуба Лоськов. Подробности
Железнодорожники в поисках нового тренера.
Объясняют Хачатурянц и Бабаев.
«Настоящий вратарь из гроба вылезет — и гроб в щепки разлетится». Интервью тренера вратарей сборной России Кафанова
Первая из трех частей интереснейшей беседы с тренером вратарей сборной России.
«Бердыев сказал, что мы уже в «Спартаке». На нас и контракты были готовы». Вторая часть большого интервью тренера вратарей сборной Виталия Кафанова
Продолжение интереснейшей беседы.
«Дзюба? Не считаю, что нужно кого-то заставлять играть за сборную». Карпин — о нападающем «Зенита», Глушакове, Прядкине и Миранчуке
Главный тренер сборной России перед матчами со Словенией и Словакией ответил на вопросы журналистов.
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