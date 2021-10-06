Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Николич покинул «Локо», Прядкин ушел с поста главы РПЛ, интервью Кафанова. Главное за день

02:15
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 5 октября.

Николича уволили из «Локомотива». Вместо него — легенда клуба Лоськов. Подробности

Железнодорожники в поисках нового тренера.

Прядкин ушел. Лига получит $ 100 миллионов от «Матч ТВ». Подробности собрания клубов РПЛ

Объясняют Хачатурянц и Бабаев.

«Настоящий вратарь из гроба вылезет — и гроб в щепки разлетится». Интервью тренера вратарей сборной России Кафанова

Первая из трех частей интереснейшей беседы с тренером вратарей сборной России.

«Бердыев сказал, что мы уже в «Спартаке». На нас и контракты были готовы». Вторая часть большого интервью тренера вратарей сборной Виталия Кафанова

Продолжение интереснейшей беседы.

«Дзюба? Не считаю, что нужно кого-то заставлять играть за сборную». Карпин — о нападающем «Зенита», Глушакове, Прядкине и Миранчуке

Главный тренер сборной России перед матчами со Словенией и Словакией ответил на вопросы журналистов.

ЦИФРА ДНЯ
40
миллионов евро
за сезон предложил «Реал» Килиану Мбаппе

«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой

читать >

Футбол остался на «Матче». Но рынок заработал — клубы получат в четыре раза больше

читать >

Хачатурянц заменит Прядкина в РПЛ. Подробности смены власти

читать >

Революция в российском футболе. Почему Прядкин утратил доверие и ушел из РПЛ

читать >

Серхио Рамос пафосно переходил в «ПСЖ», но не сыграл еще ни минуты. Что вообще происходит?

читать >

Огненные откровения Мбаппе: сорвавшийся переход в «Реал», расизм, готовность уйти из сборной Франции, «пешеход» Месси

читать >

Аверины едут на чемпионат мира, Крамаренко нет даже в запасе. От сестер ждут побед еще три сезона

читать >

«Сын попал в больницу — написали: «Твой ублюдок выжил». Интервью Разина о том, как тяжело работать в маленьком клубе КХЛ

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Месть Дзюбы Карпину — удар по шансам на ЧМ-2022. У сборной России — катастрофа с составом
«Дзюба? Не считаю, что нужно кого-то заставлять играть за сборную». Карпин — о нападающем «Зенита», Глушакове, Прядкине и Миранчуке
Революция в российском футболе. Почему Прядкин утратил доверие и ушел из РПЛ
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
0