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Поражение сборной России и реакция на вылет с Евро. Главные новости понедельника

03:45
Георгий Джикия. Фото Getty Images
Георгий Джикия. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 21 июня.

Россия бесславно вылетела с Евро. Это грустно, но абсолютно логично

Чуда в Копенгагене не произошло.

Чудовищная ошибка Зобнина, после которой начался разгром России в Дании

Фэйл, после которого сборная развалилась.

Зобнину 4,0 за дикую ошибку, Соболеву — 5,5 за заработанный пенальти. Оценки России за матч против Дании

Разобрали игру российской сборной в заключительном матче на Евро-2020.

«Поблагодарил футболистов за игру, они были к ней готовы». Пресс-конференция Черчесова

После разгрома от Дании (1:4).

«Те, кто об этом мечтал — наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить». Как Дзюба и футболисты сборной извинялись после вылета с Евро

Что говорили игроки сборной России после 1:4 от Дании

ЦИФРА ДНЯ
4
место
сборная России не вышла в плей-офф Евро-2020
ЦИТАТА
Любим приключения на свою жопу, поэтому обкакались
Артем Дзюба
капитан сборной России

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