Поражение сборной России и реакция на вылет с Евро. Главные новости понедельника
03:45
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 21 июня.
Россия бесславно вылетела с Евро. Это грустно, но абсолютно логично
Чуда в Копенгагене не произошло.
Фэйл, после которого сборная развалилась.
Зобнину 4,0 за дикую ошибку, Соболеву — 5,5 за заработанный пенальти. Оценки России за матч против Дании
Разобрали игру российской сборной в заключительном матче на Евро-2020.
После разгрома от Дании (1:4).
«Те, кто об этом мечтал — наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить». Как Дзюба и футболисты сборной извинялись после вылета с Евро
Что говорили игроки сборной России после 1:4 от Дании
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