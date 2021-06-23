Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Мнения о вылете России. Англия, Хорватия и Чехия — в плей-офф Евро

03:30
Станислав Черчесов. Фото Getty Images
Станислав Черчесов. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 22 июня.

Разгромы от Бельгии и Дании — это не только Черчесов, Семенов и Зобнин, а весь наш футбол. Рабинер — о сборной России на Евро-2020

Итоги выступления сборной России от обозревателя «СЭ».

Англия — унылейшая. Она выиграла группу, но в 1/8 финала может вылететь от топ-соперника

Сборная Англии провела очередной тоскливый матч на Евро-2020, но обыграла чехов.

Влашич и чудо-гол Модрича сняли проклятие вице-чемпионов мира. Хорватия вышла в плей-офф и уменьшила шансы Украины на 1/8 финала

Из группы D в 1/8 финала отправились сразу три сборные — Англия, Хорватия и Чехия.

Что дальше делать с Черчесовым?

Мнения журналистов «СЭ».

А вы никогда не ошибались?! Открытое письмо хейтерам Зобнина

Обозреватель «СЭ» отвечает критикам полузащитника сборной России и «Спартака».

У Черчесова 20 поражений во главе сборной России, у Романцева и Хиддинка — по 10

читать >

Унижение в Тампе: «Айлендерс» были безнадежны, а российские вратари пропустили восемь шайб на двоих!

читать >

Финны дешевле в четыре раза, получают меньше россиян и гораздо ниже в рейтинге. Кому Россия уступила третье место в группе?

читать >

«Даже Клопп и Гвардиола провалились бы со сборной России». Реднапп разносит наш футбол

читать >

Расклады на плей-офф Евро без России: два суперматча в 1/8 финала, один — с Англией, второй — с Бельгией или Нидерландами

читать >

Карпина — в сборную! Колонка Дмитрия Аленичева

читать >

«Красиво на дно пошли и скрасили вечер». Что на Украине думают о вылете России с Евро-2020

читать >

Покер для Эриксена, катастрофа для России. Что пишут в Европе о матче в Копенгагене

читать >

Читайте также

Расклады на плей-офф Евро без России: два суперматча в 1/8 финала, один — с Англией, второй — с Бельгией или Нидерландами
Что дальше делать с Черчесовым?
Сборная России победила Италию на тай-брейке в Лиге наций
«Ган играет в кошки-мышки, а Волков — мощный парень». Что говорят звезды UFC о бое москвича против небитого француза

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд