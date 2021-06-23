Мнения о вылете России. Англия, Хорватия и Чехия — в плей-офф Евро
03:30
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 22 июня.
Разгромы от Бельгии и Дании — это не только Черчесов, Семенов и Зобнин, а весь наш футбол. Рабинер — о сборной России на Евро-2020
Итоги выступления сборной России от обозревателя «СЭ».
Сборная Англии провела очередной тоскливый матч на Евро-2020, но обыграла чехов.
Влашич и чудо-гол Модрича сняли проклятие вице-чемпионов мира. Хорватия вышла в плей-офф и уменьшила шансы Украины на 1/8 финала
Из группы D в 1/8 финала отправились сразу три сборные — Англия, Хорватия и Чехия.
Мнения журналистов «СЭ».
Обозреватель «СЭ» отвечает критикам полузащитника сборной России и «Спартака».
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