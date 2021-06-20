Яркая победа Германии над Португалией, ничья Венгрии и Франции. Главные новости дня
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 19 июня.
Германия вернулась! Роналду продолжает бить рекорды, но героем стал немец Гозенс — он причастен к четырем голам
Немцы снова в деле, а одноклубник Алексея Миранчука перевернул ход матча.
Чемпионы мира оступились в Будапеште — 1:1.
Испанская сборная не оправдывает статус фаворита, сыграв вничью с поляками — 1:1.
Расклады перед последним туром группового этапа Евро-2020.
Разбираем ситуацию вокруг допуска россиян на матч в Копенгагене.
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