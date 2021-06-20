Вечерний «СЭ»
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Яркая победа Германии над Португалией, ничья Венгрии и Франции. Главные новости дня

01:45
Робин Гозенс. Фото Getty Images
Робин Гозенс. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 19 июня.

Германия вернулась! Роналду продолжает бить рекорды, но героем стал немец Гозенс — он причастен к четырем голам

Немцы снова в деле, а одноклубник Алексея Миранчука перевернул ход матча.

Очередная сенсация Евро: Венгрия устояла против Франции

Чемпионы мира оступились в Будапеште — 1:1.

Испания — совсем не «Фурия». У нее нет запаса прочности и эффективной атаки

Испанская сборная не оправдывает статус фаворита, сыграв вничью с поляками — 1:1.

Болеем за ничьи Швейцарии и Хорватии, надеемся на провал Испании. Какие результаты нужны России, чтобы попасть в плей-офф с третьего места?

Расклады перед последним туром группового этапа Евро-2020.

«Пример двойных стандартов и русофобии». Почему наших болельщиков не пустят в Данию

Разбираем ситуацию вокруг допуска россиян на матч в Копенгагене.

Португалия — Германия: все думали, что Лёв умер, а он просто прилег отдохнуть

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