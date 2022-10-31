Победы «Зенита» и «Спартака», титул Медведева, голы Головина и Миранчука. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 30 октября.
Связка Соболев — Промес снова принесла «Спартаку» победу. Красно-белые продолжают погоню за «Зенитом»
«Спартак» обыграл «Торпедо» (1:0) и завершил первый круг на второй строчке.
«Зенит» завершил первый круг трудной выездной победой над «Краснодаром» (1:0).
Денис Шаповалов дал настоящий бой россиянину, но не выдержал давления.
Российский легионер забил второй гол в текущем сезоне.
Миранчук нокаутировал чемпиона Италии! Забил победный гол «Милану» и поучаствовал в сенсационной победе
Исполнил красоту.
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