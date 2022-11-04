Определились участники плей-офф ЛЕ, состав сборной, опрос генменеджеров КХЛ. Главное за день

В четверг, 3 ноября, состоялись заключительные матчи группового турнира Лиги Европы, по итогам которых стали известны все команды, попавшие в плей-офф.

Главные события 6-го тура группового раунда Лиги Европы.

«СЭ» задал 20 вопросов руководителям клубов и спортивным директорам, на которые те ответили анонимно. Результаты вас удивят.

Соперник по матчу 20 ноября пока не назван.

«СЭ» задал 20 вопросов руководителям клубов и спортивным директорам, на которые те ответили анонимно. Результаты вас удивят.