Определились участники плей-офф ЛЕ, состав сборной, опрос генменеджеров КХЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 3 ноября.
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
В четверг, 3 ноября, состоялись заключительные матчи группового турнира Лиги Европы, по итогам которых стали известны все команды, попавшие в плей-офф.
Главные события 6-го тура группового раунда Лиги Европы.
«СЭ» задал 20 вопросов руководителям клубов и спортивным директорам, на которые те ответили анонимно. Результаты вас удивят.
Соперник по матчу 20 ноября пока не назван.
«СЭ» задал 20 вопросов руководителям клубов и спортивным директорам, на которые те ответили анонимно. Результаты вас удивят.
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