ЦСКА обыграл «Локо», «Динамо» разгромило «Химки», скандал с Гогниевым. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 29 октября.
ЦСКА выгрыз победу в дерби, но пришлось выживать. На такой «Локомотив» не стыдно смотреть
Реплика Леонида Волотко.
Огненные 6:1 в Петровском парке!
Гол Садыгова отметил на трибуне.
Главные события субботы в европейском футболе.
Полузащитник «Химок» рассказал о ситуации в клубе после серии поражений.
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Игрок ЦСКА не удален, три защитника «Локо» избежали дисквалификации. Так питерец дебютировал в московском дербичитать >
Медведев безупречен в Вене. Россиянин усмирил Димитрова и вышел в финалчитать >
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