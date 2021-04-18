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Огненная ничья в Краснодаре, крупная победа «Локо», успех наших на ЧМ по фигурному катанию

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Александр Мартынович и Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Александр Мартынович и Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 17 апреля.

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