Огненная ничья в Краснодаре, крупная победа «Локо», успех наших на ЧМ по фигурному катанию
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Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 17 апреля.
Новое шоу «Зенита» и «Краснодара». Семак спас матч четверной заменой
«Быки» вели в два мяча, но упустили победу над лидером — 2:2.
«Ростов» железнодорожники переехали очень спокойно.
Американцы остались вторыми, японцы — третьими. Так бы в Пекине-2022.
«Локо» — «Ростов»: Вилков ошибся, удалив Гиговича и наказав гостей пенальти? Видеоарбитр Панин не мог вмешаться
В ходе матча в Черкизове возникли две спорные ситуации, вызванные решениями арбитра.
Павел Бучневич сделал хет-трик.
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