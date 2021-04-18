Крупная победа «Уфы» над «Спартаком», «Авангард» одолел ЦСКА, Рублев проиграл в финале «Мастерса»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 18 апреля.
«Спартак» как будто подменили. Красно-белые провели худший матч при Тедеско
Максим Алланазаров — о фиаско «Спартака» и триумфе Шамиля Газизова.
Повторения 2019 года уже не будет — омичи повели в битве за Кубок Гагарина и точно не проиграют 0-4.
Андрей Рублев впервые в карьере дошел до финала турнира категории «Мастерс» и проиграл в Монте-Карло Стефаносу Циципасу.
Южане обыграли красно-синих — 2:1.
В субботу 41-летний рефери, возможно, отработал в РПЛ свой последний матч.
Боттас спас Хэмилтона от провала. Льюис чудом остался лидером чемпионатачитать >
«Спартак» — ЦСКА: дерби жизничитать >
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