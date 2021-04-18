Крупная победа «Уфы» над «Спартаком», «Авангард» одолел ЦСКА, Рублев проиграл в финале «Мастерса»

Максим Алланазаров — о фиаско «Спартака» и триумфе Шамиля Газизова.

Повторения 2019 года уже не будет — омичи повели в битве за Кубок Гагарина и точно не проиграют 0-4.

Андрей Рублев впервые в карьере дошел до финала турнира категории «Мастерс» и проиграл в Монте-Карло Стефаносу Циципасу.

Южане обыграли красно-синих — 2:1.

В субботу 41-летний рефери, возможно, отработал в РПЛ свой последний матч.