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Крупная победа «Уфы» над «Спартаком», «Авангард» одолел ЦСКА, Рублев проиграл в финале «Мастерса»

23:15
Квинси Промес и Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес и Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 18 апреля.

«Спартак» как будто подменили. Красно-белые провели худший матч при Тедеско

Максим Алланазаров — о фиаско «Спартака» и триумфе Шамиля Газизова.

Финал начался с сюрприза. «Авангард» уверенно разобрался с ЦСКА

Повторения 2019 года уже не будет — омичи повели в битве за Кубок Гагарина и точно не проиграют 0-4.

Рублев уступил Циципасу титул и первенство в чемпионской гонке

Андрей Рублев впервые в карьере дошел до финала турнира категории «Мастерс» и проиграл в Монте-Карло Стефаносу Циципасу.

Олич потерпел первое поражение. От разгрома в Сочи ЦСКА спас Акинфеев

Южане обыграли красно-синих — 2:1.

Российские судьи пробили дно? Вилков — уже пятый арбитр за полгода, которого могут отстранить пожизненно

В субботу 41-летний рефери, возможно, отработал в РПЛ свой последний матч.

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