«Реал» и «Сити» в полуфинале ЛЧ, Хвича может уехать в «Аякс», что грозит Сухине
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«Реал» сыграл вничью с «Ливерпулем» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
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