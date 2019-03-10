Непряева совершила подвиг в Норвегии, Кучеров побил рекорд "Тампы", "Зенит" рвется к чемпионству

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 10 марта.

ГОНКА. "Зенит" победил "Уфу" и увеличил отрыв от "Краснодара" до шести очков

Команда Сергея Семака одержала волевую победу дома.

ДОСТИЖЕНИЕ. Непряева совершила подвиг в Осло. Она проиграла только Йохауг

Россиянка Наталья Непряева​ стала второй на знаменитом холменхолленском марафоне.

НЕПЛОХО. Херманн взяла пример с Резцовой. Павлова попала в десятку

Немка Дениза Херманн стала чемпионкой мира в гонке преследования.

НОВЫЙ ОГОНЬ ОТ ПАВЛОВОЙ. "Не грусти, а то попа не будет расти"

После этого 25-летняя спортсменка традиционно отожгла.

РЕКОРД. Кучеров побил рекорд Лекавалье. На очереди Малкин. И Могильный?

Репортаж Рабинера из Тампы.

ГОЛОВИН. Такой "Монако" смог остановить только VAR. Головин в порядке, но снова без победы

Монегаски продлили беспроигрышную серию в чемпионате Франции, но снова упустили победу – матч с "Бордо" завершился вничью (1:1).

РПЛ. Аленичев обвинил игроков "Енисея" в безволии. "Сливают" ли они тренера?

После крупного поражения красноярцев от "Крыльев" (0:4) команда остается главным кандидатом на вылет в ФНЛ.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".