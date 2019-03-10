"Зенит" победил "Уфу". Отрыв от "Краснодара" – 6 очков

10 марта. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Уфа" - 2:1. 30-я минута. Сердар Азмун забил пятый гол в пятой игре за сине-бело-голубых. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"

"Зенит" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России одержал волевую победу над "Уфой" (2:1). На гол Кэтэлина Карпа хозяева ответили точными ударами Сердара Азмуна (5 забитых мячей в 5 играх за питерцев) и Эмилиано Ригони.

"Зенит" (40 очков) занимает первое место в турнирной таблице, отрыв от "Краснодара", который в понедельник принимает "Оренбург", – 6 очков.

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19-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Уфа" – 2:1 (2:1)

Голы: Карп, 25 (0:1). Азмун, 30 (1:1). Ригони, 34 (2:1).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Кузяев (Шатов, 86), Нобоа (Оздоев, 60), Азмун, Дзюба (Дриусси, 78), Ригони.

"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Аликин, Пуцко (Кротов, 77), Йокич, Тилль, Карп, Сысуев (Алиев, 67), Игбун, Бизяк (Вомбергар, 57).

Предупреждения: Бизяк, 15. Игбун, 67.

Судьи: Еськов. Елеференко, Калугин (все - Москва).

10 марта. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена".

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