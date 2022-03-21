ЦСКА забил шесть «Рубину», «Барселона» разгромила «Реал». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 20 марта.
ЦСКА летит в космос, «Рубин» — в пропасть. Березуцкие разгромили своего учителя Слуцкого
Армейцы обыграли казанцев — 6:1.
Класико на «Сантьяго Бернабеу» обернулось грандиозной победой каталонцев над лидером чемпионата Испании.
Матч на «ВЭБ Арене» запомнится надолго.
Бело-голубые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.
Петербуржцы дома со скрипом одолели красно-белых (2:1), но лидеры пока незаметны.
Триумф «Феррари» и самоуничтожение «Ред Булл». В «Ф-1» эпично стартовал новый сезончитать >
Моуринью — король дерби, Клоппа и Гвардиолу ждет битва в Кубке Англии, Тил не смог остановить «Аякс»читать >
Шикарный хоккей в Магнитогорске: «Авангард» и «Металлург» побили рекорд КХЛ!читать >
Уроки шахмат в академии «Краснодара» тоже привели к волшебным штрафным Уткина. Рабинер — об одном из главных феноменов чемпионата Россиичитать >