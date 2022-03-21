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Сегодня, 03:45

ЦСКА забил шесть «Рубину», «Барселона» разгромила «Реал». Главное за день

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Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 20 марта.

ЦСКА летит в космос, «Рубин» — в пропасть. Березуцкие разгромили своего учителя Слуцкого

Армейцы обыграли казанцев — 6:1.

«Барселона» — снова великая! «Реал» растерзан в Мадриде. Хави — новый Гвардиола?

Класико на «Сантьяго Бернабеу» обернулось грандиозной победой каталонцев над лидером чемпионата Испании.

Слуцкий и «Рубин» повторили унизительные антирекорды. У ЦСКА — лучшая победная серия в чемпионате

Матч на «ВЭБ Арене» запомнится надолго.

Карпин приблизил «Зенит» к чемпионству, Смолов сохранил «Динамо» в гонке за титулом

Бело-голубые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.

СКА поквитался за унизительное поражение от «Спартака». Но исход серии далеко не так очевиден

Петербуржцы дома со скрипом одолели красно-белых (2:1), но лидеры пока незаметны.

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