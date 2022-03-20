Ничья «Спартака» в Нижнем Новгороде, Волков проиграл Аспиналлу. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 19 марта.
«Спартак» не смог обыграть «Нижний» и судью Иванова. Такое судейство вредит РПЛ
Реплика Максима Алланазарова.
Жуткий ляп Промеса с пенальти: гол отменили из-за двух касаний мяча. Так «Спартак» лишился победы в Нижнем
Эпизод, в котором засбоил даже ВАР.
Александр Волков потерпел разгромное поражение на турнире UFC Fight Night в Лондоне.
Рублев психовал, брал медицинский тайм-аут, но так и не справился с Фрицем. Финал Индиан-Уэллса пройдет без россиян
Американец вышел в свой первый финал «мастерса».
В Санкт-Петербурге снова «плюс шесть» — как минимум до воскресенья.
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