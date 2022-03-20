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Сегодня, 04:00

Ничья «Спартака» в Нижнем Новгороде, Волков проиграл Аспиналлу. Главное за день

Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото ФК «Спартак»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 19 марта.

«Спартак» не смог обыграть «Нижний» и судью Иванова. Такое судейство вредит РПЛ

Реплика Максима Алланазарова.

Жуткий ляп Промеса с пенальти: гол отменили из-за двух касаний мяча. Так «Спартак» лишился победы в Нижнем

Эпизод, в котором засбоил даже ВАР.

Катастрофа Волкова. Аспиналл не оставил ему ни шанса

Александр Волков потерпел разгромное поражение на турнире UFC Fight Night в Лондоне.

Рублев психовал, брал медицинский тайм-аут, но так и не справился с Фрицем. Финал Индиан-Уэллса пройдет без россиян

Американец вышел в свой первый финал «мастерса».

Такого Малкома «Зенит» и покупал! Бразилец дублем снес «Арсенал»

В Санкт-Петербурге снова «плюс шесть» — как минимум до воскресенья.

Шиманьски покидает «Динамо»? Инсайды «СЭ»

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