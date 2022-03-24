Решение РФС по расширению РПЛ, новый лимит, ЦСКА выбил «Динамо». Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 23 марта.

Исполком нашего футбольного союза не принял, но и не отверг предложения премьер-лиги по внесению изменений в регламент этого сезона

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