Решение РФС по расширению РПЛ, новый лимит, ЦСКА выбил «Динамо». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 23 марта.
РФС отправил на проработку вопросы по расширению РПЛ и мораторию на вылет. Но задача намного глобальнее
Исполком нашего футбольного союза не принял, но и не отверг предложения премьер-лиги по внесению изменений в регламент этого сезона
Большая пресс-конференция главы РФС.
Бело-голубые вели дома 3:0 к середине первого периода и уже собирались продлить серию. Но не хватило сил даже хлопнуть дверью.
Серия переезжает в Челябинск при равном счете.
Еще в середине марта утверждали интервью с россиянином, а спустя неделю исключили.
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