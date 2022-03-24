Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 02:00

Решение РФС по расширению РПЛ, новый лимит, ЦСКА выбил «Динамо». Главное за день

Читать «СЭ» в
Хоккеисты ЦСКА празднуют гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 23 марта.

РФС отправил на проработку вопросы по расширению РПЛ и мораторию на вылет. Но задача намного глобальнее

Исполком нашего футбольного союза не принял, но и не отверг предложения премьер-лиги по внесению изменений в регламент этого сезона

«Если мы считаем, что нарушается спортивный принцип, то логично приостановить чемпионат». Дюков — о расширении, новом лимите и проведении Евро

Большая пресс-конференция главы РФС.

Эпический провал. ЦСКА отправил «Динамо» в отпуск самым болезненным образом

Бело-голубые вели дома 3:0 к середине первого периода и уже собирались продлить серию. Но не хватило сил даже хлопнуть дверью.

Уфимский кошмар. «Трактор» наказал Панина за грубость и разбил «Салават» в гостях

Серия переезжает в Челябинск при равном счете.

«Нет игрока». Британский сайт убрал динамовца Захаряна из списка топ-талантов по политическим причинам

Еще в середине марта утверждали интервью с россиянином, а спустя неделю исключили.

«Надежда, что сыграем в стыках, есть». Карпин — о санкциях, сборе и снова о Дзюбе

читать >

Сакамото смогла бы бороться с Щербаковой? Японка лидирует с личным рекордом на ЧМ

читать >

На Кубке Первого канала выбрали капитанов. Выбор как минимум необычный

читать >

Российские вратари повторили рекорд НХЛ: уже семь голкиперов из России отыграли на «ноль» в этом сезоне

читать >

Из «Рубина» уехали почти все легионеры — что будет дальше? Инсайды «СЭ»

читать >

«У меня другие мечты». Первая ракетка мира внезапно завершила карьеру

читать >

Неймара обвинили в пьянстве, команда разбита на группировки, боссы отбиваются от обвинений. «ПСЖ» летит в пропасть

читать >

«Зачем выступать там, где тебя не хотят видеть». Российский пловец Рылов отказался от ЧМ в знак протеста

читать >
0
Читайте также
На Кубке Первого канала выбрали капитанов. Выбор как минимум необычный
Психотерапия от РФС. Санкции краткосрочны, РПЛ не расширяется, в УЕФА все понимают, а Россия претендует на Евро-2028 или 2032
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА забил шесть «Рубину», «Барселона» разгромила «Реал». Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости