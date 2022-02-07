Большунов взял золото, Россия проиграла финал Евро в мини-футболе. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 6 февраля.
Феноменальные Большунов и Спицов разорвали норвежцев. Российский дубль в скиатлоне
Лидер лыжной сборной России Александр Большунов провел невероятную гонку.
Александр исполнил свою мечту, став в Пекине олимпийским чемпионом в скиатлоне.
Главные события 6 февраля в Пекине-2022 — в публикациях «СЭ».
Главные события 7 февраля, третьего дня зимних Олимпийских игр в Пекине.
23 года не можем взять трофей.
Россия уже не упустит золото в командном турнире. Расклады перед последним днем соревнованийчитать >
Норвежский кошмар, фиаско и черный день. У викингов истерика после поражения от Большунова на Олимпиадечитать >
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