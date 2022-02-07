Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:45

Большунов взял золото, Россия проиграла финал Евро в мини-футболе. Главное за день

Александр Большунов.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 6 февраля.

Феноменальные Большунов и Спицов разорвали норвежцев. Российский дубль в скиатлоне

Лидер лыжной сборной России Александр Большунов провел невероятную гонку.

«Финиш с флагом — что-то нереальное. А я беру — и делаю это на Олимпиаде». Золотые слова Большунова

Александр исполнил свою мечту, став в Пекине олимпийским чемпионом в скиатлоне.

Итоги дня на Олимпиаде: двойной триумф в лыжах и сюрприз во фристайле

Главные события 6 февраля в Пекине-2022 — в публикациях «СЭ».

Ждем золота от фигуристов, надеемся на биатлонисток. Наша сборная вот-вот превзойдет результат Пхенчхана

Главные события 7 февраля, третьего дня зимних Олимпийских игр в Пекине.

После победы над Украиной Россия упустила золото Евро: вели 2:0, но расклеились и пропустили 4 от Португалии

23 года не можем взять трофей.

Россия уже не упустит золото в командном турнире. Расклады перед последним днем соревнований

читать >

Норвежский кошмар, фиаско и черный день. У викингов истерика после поражения от Большунова на Олимпиаде

читать >

Остался без отца, не верил в себя, но все преодолел и сотворил сенсацию в Пекине. Сумасшедшая история Спицова

читать >

«После марафона в Сочи-2014 я задавал вопрос о читерстве русских, и тогда все смеялись...» Американский журналист — о скандальном вопросе Большунову

читать >

19-летняя могулистка принесла России историческую медаль. Последний олимпийский пьедестал у наших фристайлисток был 28 лет назад

читать >

Мане довел Салаха до слез. Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки

читать >

Россия не стала расширять список чемпионов. Наши фигуристы проведут командник без замен — это неожиданно

читать >

«Барселона» уничтожила «Атлетико», в Ноттингеме фанат напал на футболистов, Тил — лучший бомбардир чемпионата Нидерландов

читать >
0
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Как Елена Вяльбе сделала российских лыжников лучшими в мире: лично готовила им еду, отнимала телефоны и спасала от Губерниева
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первые российские медали в Пекине, в КХЛ не доиграют регулярку. Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости