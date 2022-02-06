Первые российские медали в Пекине, в КХЛ не доиграют регулярку. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 5 февраля.
Итоги субботы на Олимпиаде: начали с двух медалей
Главные события соревновательного дня 5 февраля в Пекине-2022 — в публикациях «СЭ».
Наши биатлонисты лидировали после заключительного огневого рубежа, но сил на финише Эдуарду Латыпову не хватило.
Еще осенью эту лыжницу критиковали за лишний вес, а в начале зимы — за плачевные результаты.
Регулярный чемпионат не будет доигран.
Главные события 6 февраля, второго дня зимних Олимпийских игр в Пекине.
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