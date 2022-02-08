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Сегодня, 04:15

Золото в командном турнире по фигурному катанию и скандал с масками. Главное за день

Камила Валиева.
Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 7 февраля.

Валиева выступала уже в статусе олимпийской чемпионки. И с падением выдала олимпийский рекорд

Ждем чистого проката и нового рекорда в личном первенстве?

Возьмут ли фигуристы еще золото в Пекине? Гарантированно — только Валиева

Лишь в женском одиночном катании представители сборной России являются несомненными фаворитами личных олимпийских турниров.

Итоги дня на Олимпиаде: возвращение титула у фигуристов и невероятная удача летающих лыжников

Главные события 7 февраля в Пекине-2022 — в публикациях «СЭ».

Новый шанс для Большунова, самая российская дисциплина сноуборда. Чего ждать на Олимпиаде во вторник

Главные события 8 февраля, четвертого дня зимних Олимпийских игр в Пекине

Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде

Начало матча задержали на час.

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