Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Большое интервью Черчесова, медальный прогноз на Олимпиаду. Главное за день

01:15
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Все самое главное, что стало известно за субботу, 10 июля.

«Мой уход из сборной — оптимальное решение для руководства РФС и для тренерского штаба. Лучшее ли для команды? Покажет время». Эксклюзивное интервью Станислава Черчесова

Масштабный разговор.

Две трети медалей Токио-2020 недоступны России. 785 наград разыграют без нас

Цель наших олимпийцев — 70 наград и место в первой тройке командного зачета. Реально ли это?

Наши девушки не дотянулись до победы. Но все равно Веснина и Кудерметова в финале Уимблдона — это круто

Веснина не хотела возвращаться в спорт, но теперь подтвердила репутацию одной из лучших парниц мира.

Очередной цикл хейта сборной России можно считать закрытым. Лицом провала-2021 стал Черчесов

Реплика по мотивам большого интервью, которое дал «СЭ» бывший главный тренер нашей национальной команды.

Англии плевать, что о ней думают. Ее задача — взять титул и избавиться от клейма неудачников

Гарет Саутгейт и компания стремятся уничтожить лузерский менталитет.

«Для меня загадка, откуда у него такой образ!» Отец Конора Макгрегора — о любимом сыне

читать >

«Лунев сделал выбор амбициозного спортсмена. Ему по силам стать первым в «Байере». Малафеев — о переходе голкипера «Зенита» в бундеслигу

читать >

От кого избавятся чемпионы? «Тампе» придется жертвовать важными игроками, чтобы вписаться в потолок

читать >

Таблица переходов РПЛ. Кто еще уедет в Европу? Кого возьмут «Зенит» и «Спартак»?

читать >

«Девушки любят дрыщей». Молодая звезда UFC летает на частном самолете и разрешает своей подруге изменять ему

читать >

Форварда наказали на 4 года за употребление кокаина. Он оказался не виноват и продолжит карьеру в КХЛ

читать >

Слуцкий ответил на вопрос о работе в сборной России

читать >

«Замена Черчесова на Венгера или Базаревича на Блатта ничего не изменит. Проблемы гораздо глубже». Крик души Сергея Чернова

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Дастин Порье — Конор Макгрегор: время начала прямой трансляции боя UFC 264
Аргентина — Бразилия: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Кубка Америки
Макгрегор задел Порье и его жену. Но у Конора и Дастина крутые супруги
Новый скандал на Кубке Америки. В финале многие бразильцы будут болеть за Месси, Неймар уже возмутился
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд