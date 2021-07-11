Большое интервью Черчесова, медальный прогноз на Олимпиаду. Главное за день

Масштабный разговор.

Цель наших олимпийцев — 70 наград и место в первой тройке командного зачета. Реально ли это?

Веснина не хотела возвращаться в спорт, но теперь подтвердила репутацию одной из лучших парниц мира.

Реплика по мотивам большого интервью, которое дал «СЭ» бывший главный тренер нашей национальной команды.

Гарет Саутгейт и компания стремятся уничтожить лузерский менталитет.