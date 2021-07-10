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Нужен ли сборной Бердыев, итоги сборов «Спартака» и «Зенита», Лунев в «Байере»

02:00
Курбан Бердыев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Курбан Бердыев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 9 июля.

Бердыев вместо Черчесова — сомнительное решение. Он два года без работы, оказался не востребован в РПЛ и вряд ли спасет сборную

Курбан Бекиевич никогда не работал под давлением и очень закрыт.

«Зениту» не хватает игроков на сборе. До старта сезона — полторы недели

Репортаж спецкора «СЭ» из Австрии.

Каким будет «Спартак» в новом сезоне: состав, тактика, трансферы

Впечатления обозревателя «СЭ», побывавшего с красно-белыми на сборе в Австрии.

Лунев едет в «Байер» к монстру Градецки. Андрей — мужчина!

Бывшему вратарю «Зенита» предстоит сумасшедшая конкуренция за место в составе.

Англия ответит за спорный пенальти? В финале Евро судьи могут «убить» даже Италию

«СЭ» считает, что в битве за золото забьет только одна команда.

«Зенит» уменьшил зимнее предложение, а с «Байером» договорились за 3 дня". Сарсания — о переходе Лунева

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КХЛ опубликовала календарь. Пауза в месяц ради Олимпиады — это кошмар

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Веснина и Кудерметова совершили чудо в полуфинале. Елена в четвертый раз сыграет в главном парном матче Уимблдона

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Хейт закончится, четвертьфинал ЧМ-2018 останется. Рабинер — об отставке Черчесова

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Почему назначен пенальти в пользу сборной Англии и почему не вмешался ВАР? Объясняет инспектор УЕФА

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«Твоя жена — муж в вашей семье!» Злой Макгрегор вернулся

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Учил русскому языку, вводил запретные слова и называл себя госслужащим. Огненные цитаты Черчесова в сборной России

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