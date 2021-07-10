Нужен ли сборной Бердыев, итоги сборов «Спартака» и «Зенита», Лунев в «Байере»
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 9 июля.
Бердыев вместо Черчесова — сомнительное решение. Он два года без работы, оказался не востребован в РПЛ и вряд ли спасет сборную
Курбан Бекиевич никогда не работал под давлением и очень закрыт.
Репортаж спецкора «СЭ» из Австрии.
Впечатления обозревателя «СЭ», побывавшего с красно-белыми на сборе в Австрии.
Бывшему вратарю «Зенита» предстоит сумасшедшая конкуренция за место в составе.
«СЭ» считает, что в битве за золото забьет только одна команда.
«Зенит» уменьшил зимнее предложение, а с «Байером» договорились за 3 дня". Сарсания — о переходе Луневачитать >
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