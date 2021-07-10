Нужен ли сборной Бердыев, итоги сборов «Спартака» и «Зенита», Лунев в «Байере»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 9 июля.

Курбан Бекиевич никогда не работал под давлением и очень закрыт.

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