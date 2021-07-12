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Италия — чемпион Европы, Аргентина выиграла Копу, поражение Макгрегора. Все о главных событиях воскресенья

03:00
Сборная Италии празднует победу на Евро. Фото Getty Images
Сборная Италии празднует победу на Евро. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 11 июля.

Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и погромы в Лондоне: события главного матча Евро-2020

Сборная Италии победила Англию на «Уэмбли» в серии пенальти.

Он едет в Рим! Италия — чемпион Европы после суперразвязки финала с Англией!

«Скуадра адзурра» одержала победу в серии пенальти.

Саутгейт сам себя зарыл. Его замены «под пенальти» лишили англичан титула

Решающий пенальти исполнял игрок, который никогда их не бил!

Мечты сбываются! Месси и Аргентина выиграли Кубок Америки

Лучшей командой Южной Америки стали аргентинцы, а их капитан выиграл первый трофей со сборной

Макгрегор на дне. Да, он проиграл из-за травмы — но Порье его избивал

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264

ЦИФРА ДНЯ
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сборная Италии во второй раз выиграла чемпионат Европы

Англичане устроили в Лондоне ад: швыряют мусор и бутылки, прорываются на «Уэмбли» без билетов и дерутся с итальянцами

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Джокович достал Надаля и Федерера! Сломал в финале Уимблдона итальянца и выиграл 20-й «Большой шлем»

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«Добро всегда побеждает зло». Реакция Хабиба и звезд UFC на травму Конора и победу Порье

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