Италия — чемпион Европы, Аргентина выиграла Копу, поражение Макгрегора. Все о главных событиях воскресенья
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 11 июля.
Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и погромы в Лондоне: события главного матча Евро-2020
Сборная Италии победила Англию на «Уэмбли» в серии пенальти.
«Скуадра адзурра» одержала победу в серии пенальти.
Решающий пенальти исполнял игрок, который никогда их не бил!
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