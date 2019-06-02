Блондинка-звезда в финале Лиги чемпионов, Джошуа провалился, Россию не отстранят от Олимпиады

1 июня. Мадрид. "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" - 0:2. Девушка, которая выбежала на поле. увеличила число подписчиков в Инстаграме на 2 миллиона менее чем за сутки. Фото REUTERS

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 2 июня.

СЕНСАЦИЯ. Руис совершил то, что должен был сделать Поветкин. Джошуа повержен

Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа.

СКАНДАЛ. Отстранение России от Олимпиады в Токио – это полный бред

Разбираемся в скандальном материале британской Sunday Times.

ФИНАЛ. СуперКлопп – да. Суперфинал – нет. Рабинер – о победе "Ливерпуля"

Обозреватель "СЭ" – о финале Лиги чемпионов.

ЗВЕЗДА. "Делайте сумасшедшие вещи!" Блондинка с финала Лиги чемпионов рвет Инстаграм

Кинси Волански стала очень популярна.

НЕОЖИДАННОСТЬ. На радость хейтерам. Лилли Кинг трижды обыграла Ефимову

В Индианаполисе состоялась первая в сезоне дуэль звездных брассисток.

ПОВОРОТ НЕ ТУДА. Неймара обвиняют в изнасиловании. Он говорит, что это шантаж

Бразильянка утверждает, что футболист занялся с ней сексом в Париже против ее воли.

СБОРНАЯ РОССИИ. "Хорошая форма у девушки!" Российские сборники – о том, что окружало финал Лиги чемпионов

Главная тема в третий рабочий день сбора национальной команды – финал Лиги чемпионов.

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