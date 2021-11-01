«Не знаю, что происходит и как быть с Кузьминой». Россиянку возвращают на руководящий пост в художественной гимнастике?

Главную фигурантку скандала на Играх в Токио-2020 сняли с выборов главы технического комитета FIG , но она обжаловала это решение.

Сборная России больше двадцати лет лидирует на всех соревнованиях по художественной гимнастике. Вопроса, кто же станет лучшим на турнире с участием гимнасток из нашей страны, за последние 20 лет не возникало. Формально и сейчас ничего не поменялось — на прошедшем чемпионате мира в Китакюсю семь из девяти золотых медалей досталось российским спортсменкам. Но вот на Олимпиаде такого и близко не было — максимально можно было выиграть два титула в личном и групповом многоборье и заработать еще одно серебро, а в итоге получилось только два вторых места.

Многолетняя история скандалов

Тогда много говорили о том, что всем надоела гегемония «художниц» из России на мировом уровне. Не помогло даже то, что главная судья на олимпийском турнире была из России. «К сожалению, наш представитель Наталья Кузьмина ничего не хотела и не смогла сделать с этим. Испугалась», — так высказывалась президент федерации художественной гимнастики страны Ирина Винер-Усманова. Оценивали гимнасток судьи из тринадцати стран, а Кузьмина руководила линейными судьями, судьей времени и техническими контролерами.

Тогда многие вспомнили историю, когда несколько человек обвинили в мошенничестве при сдаче экзамена на право судейства. В связи с этим в 2013 году из Международной федерации гимнастики исключили президента технического комитета Марию Шишковскую, а шестерых его членов, включая Наталья Кузьмину, временно отстранили. Но апелляционный суд никаких нарушений не выявил. Окончательно обвинения сняли после обращения в CAS.

Новая волна рассуждений о положении Натальи Кузьминой возникла после чемпионата мира-2021, когда Дина и Арина Аверины проиграли финал в упражнении с лентой белоруске Алине Горносько. 18-кратная чемпионка мира и вовсе уступила всего пять сотых балла. На оценки обеих «художниц» подавались протесты — Дина, например, говорила о том, что ей не засчитали целый балл по сложности. Гимнастка даже не сдержала себя и выругалась, а потом ушла из «уголка слез и поцелуев».

Ни один из протестов не был удовлетворен, и чемпионкой мира стала Алина Горносько. Здесь отметим, что речи о трудности тела, о которой так много говорили после Олимпиады, не шло — Дина из-за травмы спины не может выполнять максимум. А вот в сложности предмета ей обычно нет равных — это то, чем славятся Аверины. Поэтому и спортсменка, и главный тренер сборной были так недовольны. Ирина Александровна в интервью «Матч ТВ» рассказала, что все начало происходить еще утром, когда оценку в квалификации понизили на один балл, хотя изначально судьи выставили большую сумму. Винер-Усманова сообщила, что это случилось после того, как Наталья Кузьмина подозвала судей из России. Тогда она позвонила президенту федерации, который пообещал, что проследит за всем этим, но ситуация повторилась вечером.

— Не знаю, что происходит и как быть с Кузьминой. Никак она не могла пережить, что четыре золотые медали будут у России. Она сделала так, что Дина не выиграла золотую медаль — это было выше ее сил, и началось это все с утра. Мы подали протест, но он не был удовлетворен. Арина сделала все прекрасно, Дина — просто великолепно, но оценка у нее оказалось ниже, чем у белорусской спортсменки. Я ничего не имею против этой девочки, но Кузьмина продолжает делать свое дело, — жестко реагировала на произошедшее Винер-Усманова.

Вопрос с главой технического комитета

Еще в начале октября главный тренер сборной России говорила, что Наталью Кузьмину отозвали и теперь она не будет претендовать на пост главы технического комитета FIG по художественной гимнастике. Но в России хотели бы, чтобы она приехала и поработала в стране, объяснила правила новой программы, разрабатываемой в техкоме. Кузьмина имела эту должность в течение восьми лет, так что теперь впервые за все это время должен появиться новый глава технического комитета — им может стать египтянка Ноха Абу Шабана.

«В Токио были проблемы с судейской бригадой, — заявил Винер-Усманова в интервью «СЭ». — Судьи, получившие красные карты после чемпионата мира, все равно были отобраны на Олимпиаду. Там было много каких-то таких моментов. Наталья Кузьмина должна была отреагировать. Сказать — нет, господа судьи, так не может быть и мы не имеем права столько ждать. Видимо, она побоялась, что она русская, и если поможет России, то это негативно отразится на выборах...»

На эту ситуацию отреагировал даже президент России Владимир Путин, задав риторический вопрос о том, что за ставленница такая, при чьем руководстве художественная гимнастика сталкивается с необъективным судейством. И Кузьмину в итоге сняли с выборов, не предложив никакой кандидатуры, так как все сроки для этого уже вышли.

А сейчас появилась информация, что Наталья Кузьмин возвращена в список кандидатов на пост главы технического комитета — об этом рассказал президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе. Говорят, Россия допустила ошибку — сначала подала заявку с кандидатурой Кузьминой, потом сняла ее. Изначально же никто не заручился рекомендациями гимнастических федераций всех стран. Затем Наталья сама обратилась в этический фонд из-за всей этой ситуации. Так что теперь предварительно Кузьмина снова является кандидатом на пост главы техкома.

Независимая организация Gymnastics Ethics Foundation (тот самый этический фонд, о котором говорилось выше) проведет специальные слушания по этому делу. Глава федерации спортивной гимнастики Василий Титов сообщил ТАСС, что было написано несколько писем с протестами и юридическими обоснованиями ситуации.

Непонятно, чем закончится эта история, но все это наталкивает на одну мысль — если бы правила в художественной гимнастике были более прозрачными, а оценки менее зависимыми от судей, то таких скандалов было бы меньше. И от этого бы страдало меньшее количество людей — гимнасток, тренеров, хореографов, самих судей и даже простых болельщиков.