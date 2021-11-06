Россиянка, засудившая Авериных в Токио, покинула свой пост. Но ее соратники остались

Глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ переизбрался на новый срок, несмотря на скандалы на Олимпиаде в Токио.

Выборный конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) в турецкой Анталье принес противоречивые новости. С одной стороны, россиянка Наталья Кузьмина, которую считают виновницей судейского скандала на Олимпиаде в Токио, покинула пост главы технического комитета по художественной гимнастике, который занимала с 2013 года. Ее сменила египтянка Ноа Абу Шабана. Правда, это стало понятно еще до выборов, когда Кузьминой не удалось вернуть свое имя в избирательные бюллетени через комитет по этике. А вот глава FIG Моринари Ватанабэ, который также причастен к событиям на Играх-2020, легко переизбрался на новый срок. Кроме того, представителю России Василию Титову придется уйти с поста вице-президента организации — его статус понижен до рядового члена исполкома. И это несколько ухудшает позиции нашей страны в отстаивании своих интересов в дисциплинах с субъективным судейством — спортивной и художественной гимнастике, а также в прыжках на батуте.

FIG Congress: Morinari Watanabe (JPN) has been re-elected as FIG President for 2022-2024. pic.twitter.com/BqITdNWD5k — FIG (@gymnastics) November 6, 2021

Принцип универсальности

Наталья Кузьмина с 1985 по 1992 год была главным тренером сборной СССР, работая с такими известными гимнастками, как Марина Лобач, Александра Тимошенко, Марина Белоглазова, Оксана Скалдина и трагически погибшая Оксана Костина. В 1992-м после Олимпиады в Барселоне она уехала работать в Японию и живет там по сей день (хотя появлялась информация о ее скором переезде к родственникам в США). В 1994-м Кузьмина начала карьеру судьи-функционера, став представителем России в техкоме Европейского гимнастического союза.

В 2013-м заслуженный тренер СССР возглавила техком FIG после скандальной отставки предыдущего руководителя Марии Шишковской. Представительница Польши конфликтовала с прежним руководством федерации из-за новых правил и экзаменов для судей. Среди отстраненных в результате этого конфликта была и Кузьмина, однако затем ей удалось добиться восстановления через суд. Тогда Наталью Ивановну поддерживали и в России — ведь она была вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики. Однако после избрания и двукратного переизбрания на пост главы техкома Кузьмина вела себя демонстративно независимо, продолжая при этом находиться на ставке специалиста в Центре спортивной подготовки Минспорта РФ.

В частности, она выступала сторонницей «принципа универсальности», который несколько лет назад провозгласил глава FIG Моринари Ватанабэ. Именно данный принцип мог привести к скандальной победе израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде в Токио — якобы во имя расширения географии чемпионок. То обстоятельство, что представительница России приложила руку к очень спорному поражению Дины Авериной на Олимпиаде, сделало Кузьмину объектом яростной критики со стороны главного тренера нашей сборной Ирины Винер-Усмановой. Недовольство работой главы техкома FIG прозвучало в том числе на президентском совете по спорту по итогам ОИ-2020, после чего было принято решение отозвать кандидатуру Кузьминой, которую наша национальная федерация выдвинула на переизбрание в руководители техкома еще в мае.

Чего ждать он новой главы техкома?

Сдаваться Наталья Ивановна не собиралась. Она обратилась в этический комитет (Gymnastics Ethics Foundation), который при поддержке Моринари Ватанабэ восстановил опальную судью в избирательных списках. Однако российская сторона при активном участии вице-президента FIG Василия Титова сделала все, чтобы окончательно снять скандальную судью с выборов. В итоге это удалось буквально за день до голосования — Ноа Абу Шабана оказалась единственным кандидатом. Правда, самому Василию Титову эта история вышла боком — во время перевыборов вице-президентов FIG он уступил в третьем туре представителю Турции Суату Челену. К счастью, Титову удалось остаться в исполкоме FIG, так что одна из сильнейших гимнастических держав мира все же сохранила свой голос в руководстве международной федерации.

Что касается перевыборов первого лица FIG, то Моринари Ватанабэ достаточно легко победил единственного конкурента — министра спорта Азербайджана Фарида Гаибова. Этот очень близкий России кандидат мог изменить нынешний курс на «универсальность», но набрал чуть ли не вдвое меньше голосов, чем японец: 47 против 81. Таким образом, глава FIG остается на новый олимпийский цикл. Его неправильно считать оппонентом России — Ватанабэ очень умный и прагматичный функционер. Однако истории с Диной Авериной, а также со странным вторым местом Дениса Аблязина в опорном прыжке в Токио-2020 не позволяют нашим болельщикам расслабляться.

Новая руководительница техкома FIG по художественной гимнастике египтянка Ноа Абу Шабана, получившая на выборах в Анталье 117 голосов из 130, тоже участвовала в судейском скандале 2012-2013 годов, а потом долгое время работала заместителем Кузьминой. Поэтому ее нынешнее избрание сложно назвать кадровой революцией. России удалось убрать фигуру, которая после Токио вызывала у нас большое раздражение — чего стоили резкие высказывания в адрес Кузьминой после поражения Авериных в финале упражнений с лентой на недавнем чемпионате мира. Но станет ли под руководством египтянки легче нашим девушкам — пока большой вопрос.