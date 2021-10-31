«Если у сестер Авериных будет мотивация, то они смогут подстроиться под любые правила». Итоги ЧМ от Ксении Поляковой

Трехкратная чемпионка мира — о поддержке молодых, феноменальном достижении Дины и изменениях, которые дают толчок развитию художественной гимнастики.

Сборная России по художественной гимнастике показала выдающийся результат на чемпионате мира, который проходил в японском Китакюсю. Наша команда завоевала 13 наград, включая семь золотых медалей, и уверенно выиграла медальный зачет турнира. Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира, превзойдя рекордное достижение Евгении Канаевой (17 золотых медалей ЧМ).

Итоги постолимпийского ЧМ мы обсудили с трехкратной чемпионкой мира Ксенией Поляковой.

Орлова здорово справилась с нервами на своем первом крупном старте

— Какое выступление вам больше всего запомнилось на ЧМ?

— Пожалуй, выделю выступление нашей группы с пятью мячами. Что в квалификации, что в финале все было очень чисто и гармонично. Для меня стабильность девушек — это прям вау.

— В команде по сравнению с составом Токио были изменения. Насколько это сказалось на команде?

— Прежде всего хочу сказать, что рада за Марию Толкачеву, которая триумфально вернулась в команду после пропуска Игр-2020 в Токио. Маша — олимпийская чемпионка Рио, а в Китакюсю стала пятикратной абсолютной чемпионкой мира. Могу ошибаться, но мне кажется, что ранее никто не добивался такого результата в групповых упражнениях. Если говорить про Полину Орлову, то это девочка из нового поколения, но они большая молодец, здорово справилась с нервами на своем первом крупном старте. Для Ангелины Шкатовой и Алисы Тищенко это также было первое мировое первенство, и, несмотря на то что обе уже выступали на олимпийских играх, я представляю, насколько было нервно Знаю, что со стороны тренеров, лично Ирины Александровны [Винер-Усмановой] и более взрослых девушек, включая лидера сборной Анастасию Близнюк, идет колоссальная поддержка. Они всячески помогают справиться с давлением. По себе знаю, что это такое. Я встала в старшую команду в 2016 году, и моим первым стартом был чемпионат Европы.

— Снятие Болгарии сильно сказалось на зрелищности в групповых видах?

— Была бескомпромиссная борьба. Сильные команды у Италии, Белоруссии, Японии. На протяжении многих лет они оказывали нам достойную конкуренцию. Снятие Болгарии с соревнований не делало их легче. Выходя на ковер, каждая гимнастка в первую очередь соревнуется сама с собой. Других мыслей не возникает. В этом плане огромное спасибо Ирине Александровне, которая заряжает всех своей уверенностью и делает все возможное для комфортной работы.

Искренне хотела, чтобы у Арины была личная золотая медаль

— Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира, превзойдя рекорд Евгении Канаевой. Можно сказать, что она взяла окончательный реванш за серебро Олимпиады?

— Думаю, что она доказала всем, что является лидером. У нее было 12 выходов на ковер, и все из них она прошла стабильно, ярко, передавая характер, без срывов. Она правда герой. Ее остается только похвалить.

— Арина Аверина покидает ЧМ без личного золота. Неожиданность для вас?

— Честно говоря, да. Я болела за нее, искренне хотела, чтобы у нее была личная золотая медаль, но не все сложилось на этом старте. Но тем не менее Арина выиграла командную золотую медаль. Уверена, она еще покажет все, на что способна. Все, кто внимательно наблюдает за сестрами Авериными, знает, что они обе достойны золотых медалей.

— Говорят, что новые правила, которые вступят после ЧМ, больше подходят Лале Крамаренко и Дарье Трубниковой, чем сестрам Авериным. Согласны?

— На самом деле, Дина и Арина — универсальные спортсменки. Если у них будет мотивация, то они смогут подстроиться под любые правила. Какие бы они ни были. Новый сезон будет очень интересный. Изменения в правилах всегда добавляют всем работы. Будем смотреть, как и что изменилось на практике, все-таки в работе их еще никто не видел.

— Есть мнение, что правила меняют, потому что Россия заведомо сильнее всех...

— Это не так. Это нормальная ситуация, когда каждый олимпийский цикл идут изменения, вводятся какие-то новшества, что-то дополняют, что-то убирают. Это способствует развитию. Основная задача изменений заключается в том, чтобы люди, смотря на выступающих гимнастов, не просто видели, что бросают и ловят предметы, а показывают короткий спектакль. Соединяют эмоциональное и физическое. И каждая новинка за последние несколько циклов помогает достичь того, что 1,5 и 2,5 минуты гимнасты показывают все более и более зрелищное представление.

Телеаудитория художественной гимнастики увеличилась

— Как ощущаете себя в роли молодого тренера? Насколько вам тяжело было перестроиться?

— Мне всегда нравилось работать тренером, поэтому серьезных проблем при переходе у меня не возникло. Я к этому была готова, и мне это очень интересно. По сей день набираюсь опыта у своих тренеров, с кем мне посчастливилось поработать. Мы постоянно на связи, делимся новинками. В спорте нет предела совершенству не только для атлетов, но и для тренеров.

— Почувствовали, что еще больше детей стали приводить в секции художественной гимнастики после судейского скандала на Играх в Токио?

— Мне кажется, что художественная гимнастика и так популярный вид спорта. Особенно для девочек. Так что я бы не сказала, что раньше никто не ходил, а после Токио пришло сразу сто человек. Но в целом аудитория, которая регулярно смотрит художественную гимнастику, увеличилась. Это радует. У нас действительно грациозный вид спорта, и когда за ним наблюдает еще большее количество фанатов, людей, которые пытаются вникать в тонкости, это здорово. Это дает толчок развитию вида спорта.

— По фанатской базе художественная гимнастика может обойти фигурное катание?

— Сложно сказать. Такое ощущение, что сейчас почти все жители России разбираются в фигурном катании. Посмотрим, может, и к нам будет такой же интерес через несколько лет. Время покажет.