Россиянки выиграли, несмотря на потерю. Реванш групповичек состоялся

Сборная России в составе Анастасии Близнюк, Полины Орловой, Алисы Тищенко, Ангелины Шкатовой и Марии Толкачевой стала чемпионками мира в многоборье в групповых упражнениях.

Художественная гимнастика

Чемпионат мира. Группы. Многоборье

1. Россия (Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Мария Толкачева) — 88,350

2. Италия — 86,000

3. Беларусь — 85,400

Чемпионат мира для групповичек начался с важной новости: олимпийские чемпионки из Болгарии отказались от выступления. У одной из гимнасток — Лауры Траатс — уже в Японии обострилась травма шеи. Выступать она не могла, а замены у болгарок, которые готовились к турниру впятером, тоже не нашлось.

У россиянок подготовка к чемпионату мира тоже прошла небезоблачно. Из состава серебряных призеров Токио-2021 остались только три гимнастки — Анастасия Близнюк, Ангелина Шкатова и Алиса Тищенко. К ним добавились Полина Орлова, Мария Толкачева и Ольга Карасева, но последняя еще в Москве получила травму и в Японию не поехала. В итоге наши групповички тоже отправились на чемпионат мира впятером, без права на замену.

По «трудности тела» наши были лучше всех

В отличие от индивидуальных выступлений, в группах Россия доминирует не так давно. Наши спортсменки выиграли четыре последних чемпионата мира в многоборье, но при этом, например, в 2014-м вообще не попали на подиум. У нас в составе в Китакюсю даже осталась гимнастка из той команды — Мария Толкачева.

А до 2014-го наши не побеждали на чемпионатах мира в групповом многоборье целых пять лет подряд. Что не мешало выиграть Олимпийские игры и в 2012-м, и в 2016-м. В Токио традиция не сработала: несмотря на доминирование на мировой арене, наши уступили золото болгаркам. Что, впрочем, случилось на следующий день после скандала с Диной Авериной и было воспринято как продолжение той истории.

С группой нам в целом никогда не было просто. На протяжении последних олимпийских циклов здесь регулярно менялись старшие тренеры, постановки и, конечно, сами гимнастки в составе. Хотя есть и ветераны: Анастасия Близнюк, например, прошла три Олимпиады. И старше самой юной нашей участницы, 17-летней Алисы Тищенко, на целых десять лет.

Начинать выступления нашей команде выпало с упражнения с тремя обручами и двумя булавами. Здесь в самом начале была допущена потеря обруча, хотя сама композиция под музыку из «Руслана и Людмилы» смотрелась очень выигрышно. Благодаря преимуществу в сложности россиянкам все равно удалось захватить лидерство в потоке. Хотя Ирина Винер-Усманова в уголке kiss & cry ждала оценок с явным напряжением.

Ну а в упражнении с пятью мячами все окончательно встало на свои места. Наши гимнастки здесь были на голову выше — и по сложности работы с предметом, и по артистизму. Даже по злополучной с личного турнира сложности тела наши групповички «привезли» ближайшим соперницам из Италии целых три десятых балла! В общей сложности по сумме двух упражнений мы выиграли у итальянок более двух баллов. Целая пропасть по гимнастическим меркам, которая не оставляла никаких сомнений, кто в этот день был сильнее.

Побеждать можно даже с потерей

Так что на сегодня разговоры о судействе отменяются. Россиянки почти плакали после завершения соревнований, настолько велико было напряжение. Да и сама подготовка к турниру за два месяца после Олимпийских игр тоже была крайне непростой. Тем более что появились не только новые участницы, немного изменились и сами программы.

Теперь ждем субботы — главного дня на чемпионате мира, когда будут разыграны награды в личном многоборье. В финале — Дина и Арина Аверины, белоруска Алина Горносько, которая победила в ленте, а также опасная болгарка Боряна Калейн и многие другие. Групповичкам тоже предстоят финалы в отдельных видах. Но свое главное дело в Токио они сегодня уже выполнили на отлично.

А еще благодаря победе групповичек наши гарантировали себе чемпионство в командном турнире. Так что Дина Аверина все-таки стала 17-кратной чемпионкой мира, повторив рекорд Евгении Канаевой. Шанс обойти знаменитую соотечественницу по титулам на ЧМ у Дины будет уже в субботу в личном многоборье.