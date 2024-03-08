Сестры Аверины: «Костомаров — это пример для всех людей!»

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины в разговоре с «СЭ» назвали олимпийского чемпиона Романа Костомарова примером.

«Роман Костомаров — это пример не только для подрастающего поколения, но и для всех людей!» — сказали сестры Аверины «СЭ».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

На шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров провел два проката: сначала он вышел на лед со своей женой Оксаной Домниной, а затем исполнил с Татьяной Навкой номер, с которым они выиграли золото на Олимпиаде-2006 в Турине.

7 марта на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся закрытый показ документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды». В широкий прокат картина выйдет 9 марта.