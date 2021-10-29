Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» результаты российских гимнасток в групповом многоборье на чемпионате мира-2021 в Китакюсю (Япония).

«Конечно, я очень рада за девочек! Тем более у них очень сложный сезон. Олимпиада и ЧМ. Все идет подряд, в одном месте. Это очень сложно — в один сезон держать так долго форму. После любой Олимпиады бывает большой спад. Конечно, не было основных конкурентов, но в этом их слабость. Они решили пропустить этот чемпионат мира. Честь и хвала нашим девчонкам!» — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

29 октября российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ-2021 набрав 88,350 балла по итогам двух программ.

Сборную России представляют Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.