Шикарные трусики и потрясающая фигура. Российская гимнастка Севастьянова ведет шикарный Инстаграм

Одна из самых красивых российских гимнасток Каролина Севастьянова завершила спортивную карьеру, но продолжает радовать поклонников сочными снимками на своей странице в Instagram.

С самого детства Каролина отдавала занятиям художественной гимнастикой все свое время и силы, и в конце концов это принесло плоды. В 2010 году она стала чемпионкой Юношеских Олимпийских игр, а через два года покорила и самую главную вершину в жизни любого спортсмена — завоевала золото в групповом многоборье на Олимпиаде в Лондоне. Мечта сбылась, и после этого успеха девушка решила поставить точку в своей спортивной биографии.

Каролина не выступает на профессиональном уровне уже почти 10 лет и уже забыла о том сумасшедшем ритме. С детства спортсменке приходилось упорно тренироваться и терпеть многие ограничения, зато сейчас можно расслабиться и насладиться жизнью без соревнований в полной мере. И несмотря на то, что девушка уже давно завершила карьеру, она по-прежнему привлекает внимание болельщиков. Бывшая гимнастка активно ведет свою страницу в Instagram, где регулярно делится откровенными снимками из жарких стран.

Надо признать, природа наградила Каролину шикарной фигурой и длинными ногами, и девушка не упускает возможности показать это всему миру. Отдельное внимание она уделяет фотографиям в купальниках, которых у нее набралась уже целая коллекция. Многочисленные бикини, монокини, бандини: кажется, в ее гардеробе есть купальники любого вида и цвета. И, согласитесь, выглядит она во всех просто сногсшибательно!

Среди нарядов бывшей гимнастки можно найти не только купальники, но и элегантные платья, которые идеально подчеркивают ее идеальную фигуру. Каролина по-настоящему сводит с ума миллионы мужчин, в числе которых звезда ММА Конор Макгрегор.