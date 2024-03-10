Винер — о будущем Авериных: «Пока не пойдут на госслужбу? Значит, так и есть»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала «СЭ» о будущем сестер Авериных.

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.

– Сестры Аверины сказали, что пока не пойдут в госслужбу. Поддерживаете ли вы их решение? Или они могут больше дать России в государственной службе?

– Они взрослые девушки. Значит, то, что они сказали, так и есть», – сказала Винер в разговоре с корреспондентом «СЭ» Зариной Халимхоновой.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверины завершили карьеру. По ее словам, гимнастки теперь будут заниматься государственной деятельностью. Сами спортсменки после этого опубликовали пост, в котором поблагодарили всех своих тренеров за сотрудничество и болельщиков за поддержку. Сестры отметили, что гимнастика всегда будет в их сердцах.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в Париже, но только в нейтральном статусе. Позднее Винер заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна.