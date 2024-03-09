Сестры Аверины: «В государственную службу пока не пойдем, и не собираемся»

Сестры Дина и Арина Аверины в разговоре с «СЭ» ответили на вопрос о планах после завершения карьеры.

«В государственную службу пока не пойдем, и не собираемся. Мы продолжаем выступать на ковре, участвуем в различных шоу, фестивалях. Продолжаем проводить мастер-классы, но в городах, в которых мы еще не были. Пока мы в спорте», — сказали Аверины «СЭ».

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверины завершили карьеру. По ее словам, гимнастки теперь будут заниматься государственной деятельностью. Сами спортсменки после этого опубликовали пост, в котором поблагодарили всех своих тренеров за сотрудничество и болельщиков за поддержку. Сестры отметили, что гимнастика всегда будет в их сердцах.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в Париже, но только в нейтральном статусе. Позднее Винер заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна.