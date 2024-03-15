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15 марта, 21:00

Международная Ассоциация «Небесная грация» проведет межрегиональные и всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Кубок «Небесная грация»

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Фото Академия «Небесная грация»

18 марта стартует серия межрегиональных соревнований «Кубок «Небесная грация». Первый турнир пройдет в Новосибирске и соберет на ковре более 160 гимнасток из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, которые будут соревноваться по правилам «Небесной грации» по художественной гимнастике. Вслед за Новосибирском старты пройдут в Ульяновске (ПФО), Сочи (ЮФО и СКФО), Иванове (ЦФО), Ухте (СЗФО), Екатеринбурге (УФО), Московской области и Санкт-Петербурге.

Организатором соревнований выступит Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная грация», президентом которой является олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

В преддверии турниров она заявила: «Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики »Небесная грация» опубликовала условия проведения соревнований, проводимых под нашей эгидой и включенных в Единый календарный план Минспорта России. На это мы получили множество положительных откликов и вопросов, что же это значит. Поясняем: к сожалению, во многих видах спорта у нас сложилась практика, согласно которой спортсмены, прежде всего юные, начинающие, могут заявить о себе, показать свои таланты и выполнить разряды, как правило, только при условиях внесения определенной суммы денег, которая чаще всего называется «стартовый взнос».

Таким образом, семья, у которой нет денежных средств, не может обеспечить своему ребенку участие в соревнованиях, необходимых для выполнения разрядов, что не только несправедливо, но и ограничивает возможности выявить будущих чемпионов. Финансовое обеспечение соответствующих спортивных мероприятий должно взять на себя государство или спонсоры, но никак не российские семьи. В этой связи Ассоциация «Небесная грация» и объявила о том, что никаких поборов, как бы они ни назывались, в нашем случае не будет. Все расходы по организации соревнований, входящих в Единый календарный план Минспорта, на которых будут выполняться разряды, Ассоциация берет на себя. Всем участникам наших спортивных стартов желаем удачи!»

Турнир в Новосибирске пройдет в спортивном комплексе МАУ «ЦСП «Заря». Главным судьей соревнований будет Марина Шпехт. К участию будут допущены гимнастки в индивидуальной программе и групповых упражнениях.

Лучшие гимнастки по итогам межрегиональных соревнований выступят на всероссийском турнире в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой с 11 по 14 апреля.

Вся информация о турнире "Небесная грация" здесь
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