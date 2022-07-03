Винер-Усманова рассказала, будут ли сестры Аверины пробовать свои силы в других видах спорта

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответила на вопрос, планируют ли гимнастки Дина и Арина Аверины пробовать свои силы в других видах спорта, как это сделали фигуристки.

«У нас есть свои мероприятия, на которых мы под живую музыку и голос делаем программы благотворительных концертов. На мероприятиях присутствуют около 3 тысяч детей из многодетных семей и очень много гостей. Концерты проходят с огромным успехом. У нас был концерт под живую музыку классических певцов — Гулегиной и Мавлянова под руководством оркестра Шехтмана. Также мы делали программы с Елисеевским оркестром, солист Александр Коган. На 9 мая был концерт с группой Kvatro, ко Дню России концерт с Хором Турецкого, 1 июня ко Дню защиты детей был концерт с Kvatro. Думаю, что ко Дню Москвы мы тоже сделаем такое мероприятие и ко Дню Матери. Ну и «елки», которые уже были в начале этого года и где были представлены все виды спорта. Мы не стоим на месте», — сказал Винер-Усманова «СЭ».

25 июня Алина Загитова провела боксерский мастер-класс в рамках Дня Московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы. Партнером фигуристки на мероприятии в «Лужниках» стал двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

Во вторник, 28 июня, фигуристки Камила Валиева, Евгения Тарасова, Александра Трусова, Аделия Петросян, Майя Хромых, Дарья Усачева и Анна Щербакова провели футбольный матч с игроками ЦСКА.