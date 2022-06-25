Загитова побоксировала с олимпийским чемпионом в «Лужниках». Перед выходом на ринг ее перепутали с Валиевой

Дебют Алины в боксе получился курьезным.

Свершилось: олимпийская чемпионка Пхенчхана вернулась в спорт! Да не в тот. В «Лужниках» в рамках Дня московского спорта Алина Загитова вышла на боксерский ринг и провела тренировку с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым. Мероприятие веселое, ненапряжное, нестандартное — такого нашему спорту не хватает. В последнее время таких форматов стало больше. То Трусова в длину прыгнет на разряд, то Ягудин с Губерниевым схлестнутся в стометровке. То ли еще будет. Загитова решила не отставать.

Загитову назвали Валиевой

Изначально планировался полноценный бой с олимпийским чемпионом Токио Альбертом Батыргазиевым, но тот Алину убоялся и был убран фигуристкой еще на стадии треш-тока. Сослался на травму. Вместо него вышел еще более легендарный соперник — Олег Саитов. Но из боя событие превратилось в мастер-класс. Видимо, за полтора месяца Алина настолько поднаторела в боях, что от нее шарахаются все олимпийские чемпионы.

Начался бой, как и подобает такому специфическому шоу, с конфуза. Ринг-анонсер объявил: «На ринге олимпийская чемпионка в командных соревнованиях (нет, в личных. — Прим. «СЭ»), красавица, обворожительная спортсменка (здесь сомнений нет. — Прим. «СЭ»), обладательница всех титулов... КАМИЛА ВАЛИЕВА-А-А-А!» Тут даже привычно невозмутимая Алина оторопела. Но виду скромно не подала. Валиева так Валиева. Универсальная спортсменка универсальна во всем.

Позже герой вечера (это я про ринг-анонсера) успел разбавить томный денек парой перлов типа: «Судя по красным щечкам, Алине нравится!» или «Алина снимает халат. У мужчин в голове заиграла музыка». Но самое поразительное, что свою ошибку с именем и фамилией он не заметил. На самом деле, без иронии — спасибо чуваку, он сделал вечер.

Провели бы хоть один раунд!

Потому что сам спарринг был не того накала, каким был бы бой. Хотелось бы, чтобы бойцовский гештальт Алина-таки закрыла. Тем более что настроена она, судя по общению с журналистами, серьезно: «Начала заниматься ударными видами спорта совсем недавно, где-то полтора месяца назад. Мне показалось, что это очень интересно и поможет мне в фигурном катании, поэтому для меня сейчас важно заниматься боксом».

Немного бросает в дрожь от мысли, как именно бокс будет помогать Алине в «Хрустальном». Надеемся, при тренировках не пострадает ни один фигурист. Помнится, пару лет назад на норвежском телевидении показали сюжет, в котором лыжник Йоханнес Клебо колотил боксерскую грушу, на которой висело изображение Александра Большунова. Думается, если бы сегодня на перчатки повесили два селфи Евгении Медведевой, объем хайпа вырос бы в кубической прогрессии. Но уж слишком академический и ранимый вид спорта (пока) фигурное катание.

Олег Саитов и Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Рассказывала Алина и про свое отношение к новым вызовам. После мастер-класса она пришла в специальную зону со зрителями и была встречена овациями и скандированием «Алина!». Эта музыка будет длиться вечно.

— Фигурное катание — моя стихия, поэтому там мне не так сложно. Не легко, нет, но обыденно. Но надо постараться попробовать все, ну или почти все. С ограничениями, конечно. Меня часто спрашивают, как я добилась своего результата. Я просто не думала ни о чем, просто делала свое дело, то, что мне нравится. Надо ставить перед собой цель и добиваться, — рассуждала чемпионка. Забавно, что, пока журналисты старались уловить слова Загитовой, в репродуктор кричали, что некая «Трусова» выигрывает велогонку.

Хотели репортеры спросить у Алины о важнейших событиях этого межсезонья — возрастной ценз, отстранение россиян, — но эти темы «зарубил» ее агент. Может, оно и к лучшему. А то потом замучаешься этой толпе щелкоперов джебы и хуки прописывать.

Щербакова прыгнула двойной аксель во время брейк-данса

Параллельно метрах в 300 от Загитовой в другом олимпийском виде спорта дебютировала ее подруга Анна Щербакова — брейк-дансе. Да, этому дисциплину включили в программу Парижа-2024. Если Загитова за полтора месяца уже громит боксеров, то Щербакова вполне может поехать на следующую летнюю Олимпиаду.

Щербакова сказала, что подумает о возвращении к занятиям этим видом танца, а «в любой непонятной ситуации делала дупель». И весьма докрученный. Нынешняя олимпийская чемпионка в полном порядке — независимо от того, что она решит по поводу своего будущего.

Неподалеку от двух «ветеранов» группы Тутберидзе занималась Камила Валиева — она проводила фитнес-тренировку. Выглядела совсем не стеснительно, а очень даже уверенно. Правда, непонятно, в какой тут вид спорта податься из фигурного катания. Во-первых, еще Олимпиаду надо выиграть — в отличие от Алины и Анны, личный турнир для Камилы остался непокоренным.

Но радует, что наши примы-фигуристки развиваются, пробуют новое, и делают это публично, подавая пример. Рутине и обыденности не место в московском спорте и в нашей жизни, товарищи. Ждем Медведеву на гимнастических брусьях и Туктамышеву в синхронном плавании.