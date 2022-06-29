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Фигурное катание

Сегодня, 17:10

Фигуристки группы Тутберидзе вышли против футболистов ЦСКА. И обыграли их!

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российские фигуристки против футбольного ЦСКА.
Фото ПФК ЦСКА
Российские фигуристки против футбольного ЦСКА.
Фото ПФК ЦСКА
Российские фигуристки против футбольного ЦСКА.
Фото ПФК ЦСКА
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Самый необычный матч межсезонья.

Серия перевоплощений российских фигуристов продолжается. После Трусовой-прыгуньи в длину, Ягудина-бегуна и Загитовой-боксера новый эпизод сделала возможной вся группа Этери Тутберидзе — шесть фигуристок «Хрустального» пересеклись с футболистами ЦСКА в Новогорске и даже сыграли товарищеский матч.

По сообщению пресс-службы клуба, команда, состоявшая из Анны Щербаковой, Александры Трусовой, Камилы Валиевой, Аделии Петросян, Дарьи Усачевой (на минуточку, фигуристка пропустила весь сезон из-за травмы ноги, но вышла на поле!), Майи Хромых и Евгении Тарасовой, обыграла дуэт армейцев из Ивана Облякова и Игоря Дивеева. Фигуристками «руководил» Константин Кучаев, который с фигурным катанием знаком плотно — он встречается с чемпионкой России Еленой Радионовой. Выиграли, конечно, фигуристки — 2:1. Дубль оформила Трусова, чему тоже будто удивляться не стоит.

Кто с кем сфотографировался?

Футболистам стоит выразить респект — они отдали пальму первенства девушкам и помогли сделать шоу. Тренер ЦСКА Владимир Федотов, узнав об итоге, обомлел и демонстративно с укоризной повернулся к проигравшим игрокам. А когда Майя Хромых попросила его о фотографии, пошутил: «Нет, это мне можно с вами сфотографироваться?»

Интересно, что Обляков за этот перерыв еще и успел сыграть в чемпионате Волховского района Ленинградской области за команду «Ладога» из родных мест. С ним команда обыграла 5:0 лидеров турнира из села Паша. Фигуристкам, судя по видео, все понравилось — более того, как рассказали в ЦСКА, они сами взялись погонять мяч, а теперь еще и посетят неофициальный матч ЦСКА — «Зенит».

Российские фигуристки против футбольного ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
Российские фигуристки против футбольного ЦСКА.
ПФК ЦСКА

Возможен ответный визит

«Как так случилось, что великолепные российские фигуристки посетили базу ЦСКА? Как вы знаете, команда сейчас тренируется в Новогорске. А наши настоящие и будущие чемпионки тренируется и живут в соседнем корпусе. Мы прекрасно все понимали, что коллаборация такого рода станет нечто большим, и мы не могли проигнорировать такую возможность, — рассказал «СЭ» директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо. — Мы знаем о том, что Марк Кондратюк выступает за армейцев. Его не было вчера с нами, но в будущем, конечно же, у нас есть желание его пригласить. Когда мы начали готовить встречу, мы узнали, что многие в нашей команде активно следят за фигурным катанием. У Константина Кучаева можно сказать, что судьба связана с фигурным катанием: Елена Родионова — настоящая фигуристка. Игорь Дивеев следит и восхищается нашими великолепными фигуристками, ходил на различные шоу. Также Егор Ушаков и Иван Обляков активно следят за выступлениями девушек на льду».

«Отклик был потрясающий. Девочки последили за тренировкой команды, а после провели товарищеский матч под руководством Кучаева, — продолжил представитель ПФК ЦСКА. — В драматичном поединке, проигрывая 0:1, девчонкам удалось переломить счет матча и добиться победы 2:1. Дублем отметилась Александра Трусова. Команда фигуристок переиграла Облякова и Дивеева. Игорь Акинфеев на протяжении всего матча следил и поддерживал девочек. Многие девочки заранее подготовили фотокарточки, на которых наш капитан расписался. Далее фигуристки выбрали для футболистов наказание за поражение. Ивану Облякову и Игорю Дивееву пришлось выполнять тулупы. Получилось очень весело. Думаю, что это было только началом нашего сотрудничества. Уже думаем над ответным матчем, возможно на льду. Дома у себя мы уже девочкам проиграли. Наша встреча прошла очень позитивно. У всех было замечательное настроение. Это, наверное, самое главное. Все прошло здорово!»

Российские фигуристки против футбольного ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
Российские фигуристки против футбольного ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
ПФК ЦСКА

Стоит продлить эту традицию

Пока изоляционное межсезонье фигуристов радует — они стали больше участвовать в маркетинговых акциях и различного вида шоу, что необходимо для выживания нашего спорта. Интересно, правда, почему с ЦСКА не сыграла команда армейцев в фигурном катании — у них сильная школа, которая считается чуть ли не главным врагом «Хрустального». Но в фигурке это противостояние скорее под ковром, чем публично. Фигуристы нередко гоняют мяч в перерывах шоу или на сборах — так что и Кондратюк, Даниелян, Косторная, Самоделкина могли бы зажечь. Возможно, стоит продлить эту традицию или присматриваться к новым видам спорта.

Следующий сезон для российского спорта будет непростым. Чем больше будет акций в стиле Овечкина в футбольном «Динамо» и таких коллабораций фигуристов и футболистов — тем легче мы переживем этот период.

Иван Обляков
Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев
Фигурное катание
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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