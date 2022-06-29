Фигуристки группы Тутберидзе вышли против футболистов ЦСКА. И обыграли их!

Самый необычный матч межсезонья.

Серия перевоплощений российских фигуристов продолжается. После Трусовой-прыгуньи в длину, Ягудина-бегуна и Загитовой-боксера новый эпизод сделала возможной вся группа Этери Тутберидзе — шесть фигуристок «Хрустального» пересеклись с футболистами ЦСКА в Новогорске и даже сыграли товарищеский матч.

По сообщению пресс-службы клуба, команда, состоявшая из Анны Щербаковой, Александры Трусовой, Камилы Валиевой, Аделии Петросян, Дарьи Усачевой (на минуточку, фигуристка пропустила весь сезон из-за травмы ноги, но вышла на поле!), Майи Хромых и Евгении Тарасовой, обыграла дуэт армейцев из Ивана Облякова и Игоря Дивеева. Фигуристками «руководил» Константин Кучаев, который с фигурным катанием знаком плотно — он встречается с чемпионкой России Еленой Радионовой. Выиграли, конечно, фигуристки — 2:1. Дубль оформила Трусова, чему тоже будто удивляться не стоит.

Кто с кем сфотографировался?

Футболистам стоит выразить респект — они отдали пальму первенства девушкам и помогли сделать шоу. Тренер ЦСКА Владимир Федотов, узнав об итоге, обомлел и демонстративно с укоризной повернулся к проигравшим игрокам. А когда Майя Хромых попросила его о фотографии, пошутил: «Нет, это мне можно с вами сфотографироваться?»

Интересно, что Обляков за этот перерыв еще и успел сыграть в чемпионате Волховского района Ленинградской области за команду «Ладога» из родных мест. С ним команда обыграла 5:0 лидеров турнира из села Паша. Фигуристкам, судя по видео, все понравилось — более того, как рассказали в ЦСКА, они сами взялись погонять мяч, а теперь еще и посетят неофициальный матч ЦСКА — «Зенит».

Российские фигуристки против футбольного ЦСКА. ПФК ЦСКА

Возможен ответный визит

«Как так случилось, что великолепные российские фигуристки посетили базу ЦСКА? Как вы знаете, команда сейчас тренируется в Новогорске. А наши настоящие и будущие чемпионки тренируется и живут в соседнем корпусе. Мы прекрасно все понимали, что коллаборация такого рода станет нечто большим, и мы не могли проигнорировать такую возможность, — рассказал «СЭ» директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо. — Мы знаем о том, что Марк Кондратюк выступает за армейцев. Его не было вчера с нами, но в будущем, конечно же, у нас есть желание его пригласить. Когда мы начали готовить встречу, мы узнали, что многие в нашей команде активно следят за фигурным катанием. У Константина Кучаева можно сказать, что судьба связана с фигурным катанием: Елена Родионова — настоящая фигуристка. Игорь Дивеев следит и восхищается нашими великолепными фигуристками, ходил на различные шоу. Также Егор Ушаков и Иван Обляков активно следят за выступлениями девушек на льду».

«Отклик был потрясающий. Девочки последили за тренировкой команды, а после провели товарищеский матч под руководством Кучаева, — продолжил представитель ПФК ЦСКА. — В драматичном поединке, проигрывая 0:1, девчонкам удалось переломить счет матча и добиться победы 2:1. Дублем отметилась Александра Трусова. Команда фигуристок переиграла Облякова и Дивеева. Игорь Акинфеев на протяжении всего матча следил и поддерживал девочек. Многие девочки заранее подготовили фотокарточки, на которых наш капитан расписался. Далее фигуристки выбрали для футболистов наказание за поражение. Ивану Облякову и Игорю Дивееву пришлось выполнять тулупы. Получилось очень весело. Думаю, что это было только началом нашего сотрудничества. Уже думаем над ответным матчем, возможно на льду. Дома у себя мы уже девочкам проиграли. Наша встреча прошла очень позитивно. У всех было замечательное настроение. Это, наверное, самое главное. Все прошло здорово!»

Российские фигуристки против футбольного ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА ПФК ЦСКА

Стоит продлить эту традицию

Пока изоляционное межсезонье фигуристов радует — они стали больше участвовать в маркетинговых акциях и различного вида шоу, что необходимо для выживания нашего спорта. Интересно, правда, почему с ЦСКА не сыграла команда армейцев в фигурном катании — у них сильная школа, которая считается чуть ли не главным врагом «Хрустального». Но в фигурке это противостояние скорее под ковром, чем публично. Фигуристы нередко гоняют мяч в перерывах шоу или на сборах — так что и Кондратюк, Даниелян, Косторная, Самоделкина могли бы зажечь. Возможно, стоит продлить эту традицию или присматриваться к новым видам спорта.

Следующий сезон для российского спорта будет непростым. Чем больше будет акций в стиле Овечкина в футбольном «Динамо» и таких коллабораций фигуристов и футболистов — тем легче мы переживем этот период.