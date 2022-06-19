Дина и Арина Аверины не смотрят чемпионат Европы по художественной гимнастике

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины рассказали, что не смотрят чемпионат Европы в Тель-Авиве, на который российские спортсменки не были допущены.

«Мы не видели выступлений на чемпионате Европы, но знаем результаты. Хотелось ли выступить там? Конечно, хотелось бы. Без вопросов», — цитирует ТАСС Арину Аверину.

26 февраля Международная федерация гимнастики сообщила, что российские и белорусские спортсмены имеют право выступать на соревнованиях под эгидой организации только в нейтральном статусе. Позже организация запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях.