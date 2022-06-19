Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 18:28

Дина и Арина Аверины не смотрят чемпионат Европы по художественной гимнастике

Читать «СЭ» в

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины рассказали, что не смотрят чемпионат Европы в Тель-Авиве, на который российские спортсменки не были допущены.

«Мы не видели выступлений на чемпионате Европы, но знаем результаты. Хотелось ли выступить там? Конечно, хотелось бы. Без вопросов», — цитирует ТАСС Арину Аверину.

26 февраля Международная федерация гимнастики сообщила, что российские и белорусские спортсмены имеют право выступать на соревнованиях под эгидой организации только в нейтральном статусе. Позже организация запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/14968649
Арина Аверина
Дина Аверина
2
0
Читайте также
Водная диета: польза и вред
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дина и Арина Аверины пропустят международный турнир по художественной гимнастике в Испании
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости