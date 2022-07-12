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Гимнастка Шишмакова: «Ты мог допустить какую-то незначительную ошибку, и тебя могли уже сразу поменять»

Гимнастка Шишмакова рассказала о работе под руководством Ирины Винер
Иван Шитик
Корреспондент
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Трехкратная чемпионка мира Анастасия Шишмакова рассказала о работе под руководством главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер.

— За сборной всегда пристально следит Ирина Винер, можешь описать ее роль в вашей подготовке?

— Ирина Александровна сделала очень много для группового упражнения, когда я тренировалась. Она 24/7 была в зале, особенно перед важными стартами. В Новогорске у нас в зале четыре ковра по периметру, и Ирина Александровна всегда стояла по центру. Получалось так, что у нее глаза были по всему залу, она успевала наблюдать за каждым ковром. Мне кажется, ни один тренер не делает такую работу, что делает она. Можно восхищаться этим человеком.

— Как принимается решение, кто будет выступать, а кто поедет, как запасной?

— У нас команда всегда была непредсказуемая, никогда не было такого «ты точно стоишь в составе». Все могло решаться прямо перед стартом, и было небольшое напряжение, частые смены в команде. Ирина Александровна всегда решала. Ты мог допустить какую-то незначительную ошибку, и тебя могли уже сразу поменять. Поэтому с составом у нас всегда неразбериха и надо было подстраиваться за короткий срок, чтобы создать команду, — цитирует спортсменку Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2022-07-12-ty-dolzhna-otnositsya-k-myachu-kak-budto-eto-tvoy-molodoy-chelovek-shishmakova-rasskazala-o-sovetakh-viner
Ирина Винер-Усманова
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