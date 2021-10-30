Винер-Усманова назвала нонсенсом решение вернуть Кузьмину в кандидаты на должность в FIG

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала нонсенсом решение вернуть Наталью Кузьмину в число кандидатов на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

«Здесь мои комментарии не годятся, это комментировать должны юристы. Россия ее отозвала, у нас есть документы, что она отозвана. То, что ее восстановили под эгидой России, — это, я считаю, нонсенс. Думаю, Россия как-то отреагирует», — приводит ТАСС слова Винер-Усмановой.

Ранее сообщалось, что Кузьмина уйдет с поста главы технического комитета Международной федерации гимнастики в конце декабря 2021 года.

Напомним, что технический комитет под руководством Кузьминой не нашел судейских нарушений на Олимпиаде в Токио. Соревнования по художественной гимнастике на Играх-2020 завершились скандалом, когда израильтянка Линой Ашрам с грубой ошибкой выиграла золото в многоборье, а россиянка Дина Аверина осталась второй.

В сентябре российская сторона сняла кандидатуру Кузьминой с предстоящих выборов главы техкома.

Сегодня, 30 октября стало известно, что Кузьмина была восстановлена в списке кандидатов на выборах в технический комитет FIG.