Батыршина: «Я считаю, что этот чемпионат мира нужно назвать именем Дины Авериной»

Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина высказалась о рекорде художественной гимнастки Дины Авериной по количеству золотых медалей на чемпионатах мира.

Сегодня, 30 октября, россиянка стала первой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю, по итогам четырех упражнений (с мячом, лентой, булавами и обручем), набрав 108,400 балла. Это 18-я золотая медаль Авериной на мировых первенствах.

«Я считаю, что этот чемпионат мира нужно назвать именем Дины Авериной, других вариантов быть не может, потому что она показала феноменальное выступление. Между прочим, она стала абсолютной чемпионкой мира в четвертый раз, и она такая единственная в истории, а это считается у нас самой главной медалью. Ну и, конечно, она побила рекорд нашей легенды Евгении Канаевой по количеству золотых медалей чемпионатов мира, завоевала сегодня 18-ю — столько всего она побила сегодня! Также важно отметить, что она единственная гимнастка, которая выходила все три дня на соревнования и не сделала ни одной видимой ошибки, выступила по-чемпионски, никаких вариантов и вопросов. Мог ли кто-то другой быть на ее месте? Нет, потому что это были ее соревнования», — цитирует Батыршину ТАСС.