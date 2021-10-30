Кузьмина восстановлена в списке кандидатов на выборах в Технический комитет FIG

В пресс-службе Международной федерации гимнастике сообщили, что Наталия Кузьмина была восстановлена в списке кандидатов на выборах в Технический комитет.

«После принятия временных мер, предписанных Gymnastics Ethics Foundation, Наталия Кузьмина (Россия) была восстановлена в списке кандидатов на выборах в Технический комитет по художественной гимнастике», — сообщили «СЭ» в пресс-службе FIG.

Ранее сообщалось, что Кузьмина уйдет с поста главы технического комитета Международной федерации гимнастики в конце декабря 2021 года.

Напомним, что технический комитет под руководством Кузьминой не нашел судейских нарушений на Олимпиаде в Токио. Соревнования по художественной гимнастике на Играх-2020 завершились скандалом, когда израильтянка Линой Ашрам с грубой ошибкой выиграла золото в многоборье, а россиянка Дина Аверина осталась второй.

В сентябре российская сторона сняла кандидатуру Кузьминой с предстоящих выборов главы техкома.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что у нее не было опасений за результат на Олимпийских играх, если бы не Кузьмина. Также она связала поражение Дины Авериной в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Японии с действиями Кузьминой.