Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Художественная гимнастика

Винер-Усманова назвала «бальзамом на душу» победу россиянок в групповом многоборье на ЧМ

14:36
Теги:

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала победу российских спортсменок в групповом многоборье на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

«Да, это бальзам на душу. Потому что очень здорово нас критиковали за то, что мы такие, но все лидеры сейчас куда-то делись — и команды Болгарии, и Израиля. Но сегодня наши девочки выступили блестяще», — приводит ТАСС слова Винер-Усмановой.

Сегодня, 29 октября, сборная России завоевала золото в групповом многоборье, набрав 88,350 балла по итогам двух программ. В составе российской команды выступили Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова и Мария Толкачева.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12799493

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
«Сейчас все политологи, вирусологи и бойцы ММА. Почему я проиграл, за меня уже все объяснили». Волков перед UFC 267
В Молдавии заявили о нежелании выбирать между дешевым газом и отношениями с ЕС
2
2