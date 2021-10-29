Винер-Усманова назвала «бальзамом на душу» победу россиянок в групповом многоборье на ЧМ
14:36
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала победу российских спортсменок в групповом многоборье на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).
«Да, это бальзам на душу. Потому что очень здорово нас критиковали за то, что мы такие, но все лидеры сейчас куда-то делись — и команды Болгарии, и Израиля. Но сегодня наши девочки выступили блестяще», — приводит ТАСС слова Винер-Усмановой.
Сегодня, 29 октября, сборная России завоевала золото в групповом многоборье, набрав 88,350 балла по итогам двух программ. В составе российской команды выступили Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова и Мария Толкачева.
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