Винер пригласит гимнастку из Индии тренироваться со сборной России

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер пригласит спортсменку из Индии Ананию Гарикипати тренироваться вместе с национальной командой.

Ранее Гарикипати во время Международного фестиваля университетского спорта рассказала, что мечтает когда-нибудь позаниматься под началом Винер.

«Я прочитала вашу заметку. Приглашаю ее в любое время в сборную тренироваться бесплатно», — приводит слова Винер ТАСС.

Гарикипати является единственной представительницей Индии, выступающей в международных турнирах по художественной гимнастике.